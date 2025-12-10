- Camelia Voinea, 55 de ani, a avut un conflict cu Foti Tona, cel care se ocupa de recuperarea fetelor din lotul antrenat de Corina Moroșan.
- Pe înregistrarea aflată în posesia GOLAZO.ro, se aude cum Camelia Voinea amenință cu... Mariana Bitang.
- Foti Tona a depus o sesizare la Federația Română de Gimnastică, în care o acuză pe Camelia Voinea de injurii.
Ziua și dezvăluirea în ceea ce o privește pe Camelia Voinea.
După ce GOLAZO.ro a publicat o nouă mărturie a unei foste gimnaste, acum publicăm detalii despre un conflict care o are pe antrenoare în rolul principal.
GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Camelia Voinea s-a certat cu Foti Tona, kinetoterapeutul grec al lotului feminin de gimnastică, care a fost „forțat, înjosit, înjurat și amenințat”, conform propriilor cuvinte, de aceasta.
Motivul?
În sala de la Lia Manoliu, unde se antrenau sportivele, există o cameră pentru recuperare.
Între cele două loturi s-a stabilit un program de lucru, fie că vorbim despre antrenamentele la aparate, fie despre refacere de după ședințele de pregătire.
Lot 1
- Sportiva: Sabrina Maneca Voinea
- Antrenor principal: Camelia Voinea
- Antrenor secund: Dan Potra
- Coregraf: Maria Fumea (permanent)
- Maseur: Răzvan Spirescu (angajat FRG)
- Medic: Rășcu Mihai
Lot 2
- Sportive: Mara Ceplinschi, Denisa Golgotă, Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu
- Antrenor principal: Corina Moroșan
- Antrenor secund: Sebastian Nemeș (cu jumătate de normă)
- Medic: Minculescu Cozeta
- Kinetoterapeut: Foti Tona (part-time)
- Coregraf: Cezara Blijou (plătit temporar)
- Maseur: Radu Marius (cu contract de activitate sportivă)
A existat și un orar agreat, dar acesta a fost rupt, conform spuselor celor prezenți la fața locului, de Camelia Voinea. Iar când Denisa Golgotă a fost pe masa kinetoterapeutului, Voinea a făcut scandal pentru că, așa cum spune în înregistrarea audio, „Sabrina e prioritară”.
Înainte de incident, pe 30 august, am căzut de comun acord cu Răzvan Spirescu (n.r. maseur al Sabrinei Voinea) ca în intervalul 19-21 să pot folosi eu cabinetul pentru refacere. Mie nu-mi permite programul de la muncă să lucrez cu fetele înainte de acea oră. El a fost de acord. Deci trebuia să fi lucrat cu Sabrina înainte de acea oră. Foti Tona, fostul kinetoterapeut al lotului feminin de gimnastică
GOLAZO.ro a intrat în posesia înregistrării, însă doar a doua parte a acesteia, care nu conține injuriile la care a fost supus, conform propriilor spuse, Foti Tona.
Mai jos redăm dialogul dintre cei trei, Camelia Voinea, Denisa Golgotă și kinetoterapeut.
Maria: Denisa, să nu ieși.
Denisa Golgotă: Nu ies. Tu crezi că ies de aici? Nu! Aici stau!
Camelia Voinea: Vezi că e aparatura lu’ Bitang și a spus, da, că are prioritate Sabrina, da?!
Foti Tona: Eu am vorbit cu Toldo (n.r. - Răzvan Spirescu) sâmbăta trecută și…
Camelia Voinea: Nu știu ce ai vorbit tu cu Toldo, dar eu îți spun foarte clar că nu vii tu peste mine. Să fie foarte clar.
Foti Tona: Să fie respect reciproc. Stați un pic. Eu am vorbit cu Toldo...
Camelia Voinea: Eu acum am vorbit cu Mariana Bitang, aparatura e a ei și prioritară e copilul proiectului. Și punct! Dacă ai început (n.r. ședința de terapie), s-ar putea să primește telefon de la Bitang.
Foti Tona: Bine.
Se aude ușa trântită de Camelia Voinea.
Denisa Golgotă: Sun-o pe Corina (n.r. Moroșan), te rog frumos Maria, că o sun eu dacă nu.
Foti Tona: Stai că o sun eu. Lasă că o sun eu.
Maria: Sigur?
Foti Tona: Da.
Camelia Voinea: Chiar nu stau după tine, să-ți faci tu programul și afacerile.
Denisa Golgotă: Federația a zis că e aparatura noastră, a tuturor.
Ce s-a întâmplat după dialogul de mai sus? Povestește kinetoterapeutul:
"Denisa s-a dat jos de pe masă înainte să terminăm toate procedurile de recuperare. Pentru că și fetele au intrat într-un șoc. Adică Anamaria Mihăescu era la rând, aștepta ca să intre după Denisa, și au plecat plângând amândouă. A fost groaznic.
Am văzut-o pe Sabrina ieșind din sală cu telefonul în mână, vorbind cu doamna Voinea. Atât țin minte. A ieșit din sală și, pe urmă, după câteva minute, a apărut Camelia Voinea furioasă și s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat în ziua aceea. Totul culminând cu înjurături. Mi-a spus că mă duc în p…. mamei mele".
Camelia Voinea a solicitat întrebări în scris, dar nu a răspuns la ele până la ora publicării acestui articol.