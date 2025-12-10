Camelia Voinea, 55 de ani, a avut un conflict cu Foti Tona, cel care se ocupa de recuperarea fetelor din lotul antrenat de Corina Moroșan.

Pe înregistrarea aflată în posesia GOLAZO.ro, se aude cum Camelia Voinea amenință cu... Mariana Bitang.

Foti Tona a depus o sesizare la Federația Română de Gimnastică, în care o acuză pe Camelia Voinea de injurii.

Ziua și dezvăluirea în ceea ce o privește pe Camelia Voinea.

După ce GOLAZO.ro a publicat o nouă mărturie a unei foste gimnaste, acum publicăm detalii despre un conflict care o are pe antrenoare în rolul principal.

GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”

Camelia Voinea s-a certat cu Foti Tona, kinetoterapeutul grec al lotului feminin de gimnastică, care a fost „forțat, înjosit, înjurat și amenințat”, conform propriilor cuvinte, de aceasta.

Motivul?

În sala de la Lia Manoliu, unde se antrenau sportivele, există o cameră pentru recuperare.

Între cele două loturi s-a stabilit un program de lucru, fie că vorbim despre antrenamentele la aparate, fie despre refacere de după ședințele de pregătire.

Lot 1

Sportiva : Sabrina Maneca Voinea

: Sabrina Maneca Voinea Antrenor principal : Camelia Voinea

: Camelia Voinea Antrenor secund : Dan Potra

: Dan Potra Coregraf : Maria Fumea (permanent)

: Maria Fumea (permanent) Maseur : Răzvan Spirescu (angajat FRG)

: Răzvan Spirescu (angajat FRG) Medic: Rășcu Mihai

Lot 2

Sportive : Mara Ceplinschi, Denisa Golgotă, Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu

: Mara Ceplinschi, Denisa Golgotă, Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu Antrenor principal: Corina Moroșan

Corina Moroșan Antrenor secund: Sebastian Nemeș (cu jumătate de normă)

Sebastian Nemeș (cu jumătate de normă) Medic : Minculescu Cozeta

: Minculescu Cozeta Kinetoterapeut : Foti Tona (part-time)

: Foti Tona (part-time) Coregraf : Cezara Blijou (plătit temporar)

: Cezara Blijou (plătit temporar) Maseur: Radu Marius (cu contract de activitate sportivă)

A existat și un orar agreat, dar acesta a fost rupt, conform spuselor celor prezenți la fața locului, de Camelia Voinea. Iar când Denisa Golgotă a fost pe masa kinetoterapeutului, Voinea a făcut scandal pentru că, așa cum spune în înregistrarea audio, „Sabrina e prioritară”.

Înainte de incident, pe 30 august, am căzut de comun acord cu Răzvan Spirescu (n.r. maseur al Sabrinei Voinea) ca în intervalul 19-21 să pot folosi eu cabinetul pentru refacere. Mie nu-mi permite programul de la muncă să lucrez cu fetele înainte de acea oră. El a fost de acord. Deci trebuia să fi lucrat cu Sabrina înainte de acea oră. Foti Tona, fostul kinetoterapeut al lotului feminin de gimnastică

GOLAZO.ro a intrat în posesia înregistrării, însă doar a doua parte a acesteia, care nu conține injuriile la care a fost supus, conform propriilor spuse, Foti Tona.

Mai jos redăm dialogul dintre cei trei, Camelia Voinea, Denisa Golgotă și kinetoterapeut.

Maria: Denisa, să nu ieși.

Denisa Golgotă: Nu ies. Tu crezi că ies de aici? Nu! Aici stau!

Camelia Voinea: Vezi că e aparatura lu’ Bitang și a spus, da, că are prioritate Sabrina, da?!

Foti Tona: Eu am vorbit cu Toldo (n.r. - Răzvan Spirescu) sâmbăta trecută și…

Camelia Voinea: Nu știu ce ai vorbit tu cu Toldo, dar eu îți spun foarte clar că nu vii tu peste mine. Să fie foarte clar.

Foti Tona: Să fie respect reciproc. Stați un pic. Eu am vorbit cu Toldo...

Camelia Voinea: Eu acum am vorbit cu Mariana Bitang, aparatura e a ei și prioritară e copilul proiectului. Și punct! Dacă ai început (n.r. ședința de terapie), s-ar putea să primește telefon de la Bitang.

Foti Tona: Bine.

Se aude ușa trântită de Camelia Voinea.

Denisa Golgotă: Sun-o pe Corina (n.r. Moroșan), te rog frumos Maria, că o sun eu dacă nu.

Foti Tona: Stai că o sun eu. Lasă că o sun eu.

Maria: Sigur?

Foti Tona: Da.

Camelia Voinea: Chiar nu stau după tine, să-ți faci tu programul și afacerile.

Denisa Golgotă: Federația a zis că e aparatura noastră, a tuturor.

Ce s-a întâmplat după dialogul de mai sus? Povestește kinetoterapeutul:

"Denisa s-a dat jos de pe masă înainte să terminăm toate procedurile de recuperare. Pentru că și fetele au intrat într-un șoc. Adică Anamaria Mihăescu era la rând, aștepta ca să intre după Denisa, și au plecat plângând amândouă. A fost groaznic.

Am văzut-o pe Sabrina ieșind din sală cu telefonul în mână, vorbind cu doamna Voinea. Atât țin minte. A ieșit din sală și, pe urmă, după câteva minute, a apărut Camelia Voinea furioasă și s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat în ziua aceea. Totul culminând cu înjurături. Mi-a spus că mă duc în p…. mamei mele".

Camelia Voinea a solicitat întrebări în scris, dar nu a răspuns la ele până la ora publicării acestui articol.

AUDIO. Camelia Voinea amenință: „Vezi că e aparatura lu’ Bitang și a spus, da, că are prioritate Sabrina, da?!”

