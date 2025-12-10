„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Special

„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 17:44
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 18:47
  • Camelia Voinea, 55 de ani, a avut un conflict cu Foti Tona, cel care se ocupa de recuperarea fetelor din lotul antrenat de Corina Moroșan.
  • Pe înregistrarea aflată în posesia GOLAZO.ro, se aude cum Camelia Voinea amenință cu... Mariana Bitang.
  • Foti Tona a depus o sesizare la Federația Română de Gimnastică, în care o acuză pe Camelia Voinea de injurii.

Ziua și dezvăluirea în ceea ce o privește pe Camelia Voinea.

După ce GOLAZO.ro a publicat o nouă mărturie a unei foste gimnaste, acum publicăm detalii despre un conflict care o are pe antrenoare în rolul principal.

Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Citește și
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Citește mai mult
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală

GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”

Camelia Voinea s-a certat cu Foti Tona, kinetoterapeutul grec al lotului feminin de gimnastică, care a fost „forțat, înjosit, înjurat și amenințat”, conform propriilor cuvinte, de aceasta.

Motivul?

În sala de la Lia Manoliu, unde se antrenau sportivele, există o cameră pentru recuperare.

Între cele două loturi s-a stabilit un program de lucru, fie că vorbim despre antrenamentele la aparate, fie despre refacere de după ședințele de pregătire.

Lot 1

  • Sportiva: Sabrina Maneca Voinea
  • Antrenor principal: Camelia Voinea
  • Antrenor secund: Dan Potra
  • Coregraf: Maria Fumea (permanent)
  • Maseur: Răzvan Spirescu (angajat FRG)
  • Medic: Rășcu Mihai

Lot 2

  • Sportive: Mara Ceplinschi, Denisa Golgotă, Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu
  • Antrenor principal: Corina Moroșan
  • Antrenor secund: Sebastian Nemeș (cu jumătate de normă)
  • Medic: Minculescu Cozeta
  • Kinetoterapeut: Foti Tona (part-time)
  • Coregraf: Cezara Blijou (plătit temporar)
  • Maseur: Radu Marius (cu contract de activitate sportivă)

A existat și un orar agreat, dar acesta a fost rupt, conform spuselor celor prezenți la fața locului, de Camelia Voinea. Iar când Denisa Golgotă a fost pe masa kinetoterapeutului, Voinea a făcut scandal pentru că, așa cum spune în înregistrarea audio, „Sabrina e prioritară”.

Înainte de incident, pe 30 august, am căzut de comun acord cu Răzvan Spirescu (n.r. maseur al Sabrinei Voinea) ca în intervalul 19-21 să pot folosi eu cabinetul pentru refacere. Mie nu-mi permite programul de la muncă să lucrez cu fetele înainte de acea oră. El a fost de acord. Deci trebuia să fi lucrat cu Sabrina înainte de acea oră. Foti Tona, fostul kinetoterapeut al lotului feminin de gimnastică

GOLAZO.ro a intrat în posesia înregistrării, însă doar a doua parte a acesteia, care nu conține injuriile la care a fost supus, conform propriilor spuse, Foti Tona.

Mai jos redăm dialogul dintre cei trei, Camelia Voinea, Denisa Golgotă și kinetoterapeut.

Maria: Denisa, să nu ieși.

Denisa Golgotă: Nu ies. Tu crezi că ies de aici? Nu! Aici stau!

Camelia Voinea: Vezi că e aparatura lu’ Bitang și a spus, da, că are prioritate Sabrina, da?!

Foti Tona: Eu am vorbit cu Toldo (n.r. - Răzvan Spirescu) sâmbăta trecută și…

Camelia Voinea: Nu știu ce ai vorbit tu cu Toldo, dar eu îți spun foarte clar că nu vii tu peste mine. Să fie foarte clar.

Foti Tona: Să fie respect reciproc. Stați un pic. Eu am vorbit cu Toldo...

Camelia Voinea: Eu acum am vorbit cu Mariana Bitang, aparatura e a ei și prioritară e copilul proiectului. Și punct! Dacă ai început (n.r. ședința de terapie), s-ar putea să primește telefon de la Bitang.

Foti Tona: Bine.

Se aude ușa trântită de Camelia Voinea.

Denisa Golgotă: Sun-o pe Corina (n.r. Moroșan), te rog frumos Maria, că o sun eu dacă nu.

Foti Tona: Stai că o sun eu. Lasă că o sun eu.

Maria: Sigur?

Foti Tona: Da.

Camelia Voinea: Chiar nu stau după tine, să-ți faci tu programul și afacerile.

Denisa Golgotă: Federația a zis că e aparatura noastră, a tuturor.

Ce s-a întâmplat după dialogul de mai sus? Povestește kinetoterapeutul:

"Denisa s-a dat jos de pe masă înainte să terminăm toate procedurile de recuperare. Pentru că și fetele au intrat într-un șoc. Adică Anamaria Mihăescu era la rând, aștepta ca să intre după Denisa, și au plecat plângând amândouă. A fost groaznic.

Am văzut-o pe Sabrina ieșind din sală cu telefonul în mână, vorbind cu doamna Voinea. Atât țin minte. A ieșit din sală și, pe urmă, după câteva minute, a apărut Camelia Voinea furioasă și s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat în ziua aceea. Totul culminând cu înjurături. Mi-a spus că mă duc în p…. mamei mele".

Camelia Voinea a solicitat întrebări în scris, dar nu a răspuns la ele până la ora publicării acestui articol.

AUDIO. Camelia Voinea amenință: „Vezi că e aparatura lu’ Bitang și a spus, da, că are prioritate Sabrina, da?!”

Citește și

„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele”
Special
11:01
„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele”
Citește mai mult
„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele”
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
mariana bitang SCANDAL denisa golgota camelia voinea foti tona
Știrile zilei din sport
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Handbal
00:18
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Citește mai mult
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Europa League
10:10
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Citește mai mult
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Gimnastica
09:06
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Citește mai mult
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Europa League
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:05
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
17:10
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
18:31
Atacați în Polonia Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Atacați în Polonia  Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Diverse
11:54
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Citește mai mult
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Superliga
12:02
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Citește mai mult
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Liga Campionilor
12:18
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Citește mai mult
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Special
10.12
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Citește mai mult
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share