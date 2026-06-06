David Popovici (21 de ani) a participat la o nouă acțiune destinată micuților săi fani.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Popvici s-a întâlnit cu copiii în complexul Liziera de Lac, acolo unde și deține o proprietate.

David Popovici le-a citit copiilor și a jucat baschet cu ei

Cel mai în vogă sportiv român a discutat cu micuții săi fani și le-a citit acestora cartea „Povestea unui polonic”, în care subiectele principale sunt prietenia și dorința de a-ți depăși condiția.

Ulterior, David Popovici a jucat baschet alături de copii și, bineînțeles, a oferit autografe și s-a pozat cu toți cei prezenți.

Acesta a vorbit despre această acțiune și și-a adus aminte de copilăria sa. Mai mult, el a oferit detalii despre perioada de pregătire dinaintea Campionatelor Europene de Natație.

„Am venit aici după două antrenamente, așa e programul până la Europene. Întotdeauna îmi plac evenimentele cu copiii pentru că ei au cele mai bune întrebări.

Când eram mai mic decât ei mi se citeau povești acasă de către ai mei, apoi o scurtă vreme la școală. Îmi place să petrec timp cu ei, sunt foarte simpatici și au întrebări foarte bune. Încerc să fiu un model pentru ei, așa cum mi-aș fi dorit și eu să am.

(n.r. - Ți-ai dori să scrii o carte?) Poate că da, poate un film, nu știu, dar ce știu sigur e că munca îmi ocupă atât de mult timp încât nu am timp să mă gândesc la asta.

Nu eram cuminte când eram mic, eram un copil foarte activ, dar sănătos. Îmi aduc aminte că am reușit să-mi tai degetul cu toporul”, a declarat David Popovici.

Antrenamentele merg excelent, lupta cu cronometrul e lupta principală, cum a fost mereu. Concursul de la Roma este cel mai important test înainte de Europene. Nu e cea mai importantă competiție a anului, dar e un antrenament foarte serios înainte de Europene. David Popovici

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport