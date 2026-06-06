- Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a felicitat-o pe Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA), după succesul de la Roland Garros.
- Andreeva a învins-o în finală pe Maja Chwalinska (24 de ani, #114 WTA), scor 6-3, 6-2.
Sorana a fost eliminată în sferturile Roland Garros chiar de către Mira Andreeva, scor scor 0-6, 3-6.
Sorana Cîrstea a felicitat-o pe Mirra Andreeva
Eliminată de Andreeva de la Roland Garros, Sorana a felicitat-o pe tânăra sportivă din Rusia, după triumful de la Paris.
Aceasta a postat un scurt mesaj pe rețelele de socializare în care i-a transmis gânduri bune fostei sale adversare:
„Asta mă face foarte fericită. Felicitări, puștoaico, meriți asta!”.
Anterior, la revenirea în țară, Sorana declarase că o va susține pe Andreeva în finala cu Chwalinska.
„Mi-aș dori ca Mirra să câștige. Este o fată extraordinară. Joacă cel mai bun tenis pe zgură. Am simțit-o extrem de solidă și puternică. M-aș bucura enorm să câștige. Nimeni nu este de nebătut, mai ales la acest nivel.
A fost jucătoarea mai bună. Condițiile au fost lente, nu am reușit să mă adaptez, să intru destul în teren. M-a dominat în multe aspecte și a fost clar jucătoarea mai bună”, a spus Sorana.