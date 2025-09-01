„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză”  +36 foto
Andrei Nicolescu FOTO: FC Dinamo
„Am discutat cu tatăl lui” Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 18:04
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 18:06
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilul transfer al lui Marco Dulca (26 de ani), fostul mijlocaș de la FCSB.
  • Conducătorul formației din „Ștefan cel Mare” a discutat cu tatăl fotbalistului, Cristian Dulca (52 de ani), fost internațional

În ultimii doi ani, Marco Dulca a evoluat în Slovenia, la NK Celje, formație alături de care a câștigat campionatul în sezonul 2023/2024.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Marco Dulca: „Am discutat cu tatăl lui”

După ce au realizat transferul lui Adrian Mazilu, conducătorii de la Dinamo ar dori să îl aducă la echipă și pe Marco Dulca, fostul mijlocaș de la rivala FCSB.

Andrei Nicolescu, președintele clubului, a confirmat interesul pentru fotbalistul de 26 de ani. De asemenea, acesta a oferit detalii despre stadiul discuțiilor.

300.000 de euro
este cota lui Marco Dulca, conform Transfermarkt.

„Facem o analiză. Am discutat inițial cu tatăl lui, pe care îl cunosc personal de mai mult timp. Vedem. Nu pot să vă spun nimic acum.

Noi trebuie să analizăm nu doar din contextul al calităților unui jucător, ci încercăm să facem analiza și din punct de vedere al integrării în sistemul nostru.

Pentru că în ultimul an am avut un exemplu negativ și am avut de învățat din asta. Acum avem mult mai mulți parametri în care analizăm un viitor transfer”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru fanatik.ro.

Marco Dulca Marco Dulca
Marco Dulca

Andrei Nicolescu, despre finalul perioadei de mercato: „Ideal ar fi 3 transferuri”

„Ideal, dacă îl întrebați pe Mister Kopic, ideal ar fi încă 3-4 transferuri. Administrativ, ideal ar fi 3. Dar nu știu. Vedem. E o discuție de cât de repede pot reveni Licsandru și Bordușanu la forma pe care o știm noi.

Și atunci iar e o discuție în care trebuie să avem grijă și de lotul nostru, de oamenii cu care am construit ce am construit până acum”, a adăugat conducătorul lui Dinamo, conform sursei citate.

Dinamo - Hermannstadt, meci
Dinamo - Hermannstadt, meci

