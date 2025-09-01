Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții"

Publicat: 01.09.2025, ora 18:27
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 18:27
  • Camilla Herrem (38 de ani) a revenit pe teren la două luni și jumătate distanță de la diagnosticul crunt pe care l-a primit: cancer la sân.
  • Fosta handbalistă de la Baia Mare a evoluat pentru Sola HK, în prima etapă a noului sezon din campionatul Norvegiei.

Herrem a fost nevoită să urmeze tratamente de chimioterapie, însă acest lucru nu a împiedicat-o să-și continue cariera în handbal.

Camilla Herrem a revenit pe teren după ce a fost diagnosticată cu cancer

Herrem a primit diagnosticul pentru cancer la sân la finalul lunii iunie, urmând apoi ședințe de chimioterapie, în urma cărora și-a pierdut părul.

În ciuda acestor greutăți, n-a renunțat la sport, revenind pe teren în meciul câștigat de Sola, scor 29-25, în deplasarea de duminică de la Oppsal.

„Am cel mai bun grup din lume în jurul meu. Prieteni, familie și Steffen (n.r. - soțul și antrenorul său). Nu aș fi putut realiza nimic fără sprijinul pe care l-am avut în jurul meu.

A fost bine că am reușit să termin meciul. Pentru mine, personal, s-a pus multă atenție pe acest meci.

Era un obiectiv pe care îl aveam dinainte. Va fi un val de emoții. Sunt foarte fericită să joc handbal, este refugiul meu. Mă așteptam să mi se pună un nod în gât pe tot parcursul jocului. Dar simt că acum îmi pot mă pot relaxa puțin.

Atâta timp cât simt că pot să o fac, aș vrea să joc cât mai mult posibil, dar vine un timp în care s-ar putea să fie nevoie să alegi puțin mai atent”, a spus Herrem, potrivit tv2.no.

  • Herrem a evoluat pentru HCM Baia Mare în sezonul 2014-2015:
Herrem a evoluat pentru HCM Baia Mare în sezonul 2014-2015:

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
