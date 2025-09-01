Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Banner Peluza Nord Galați FOTO: Captură Prima Sport
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!". De la ce a pornit totul

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 18:50
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 18:57
  • Suporterii gălățeni nu s-au prezentat la meciul Csikszereda - Oțelul Galați, ca formă de protest în urma sancțiunilor repetate aplicate membrilor „Peluzei Nord Galați”.
  • În dreptul sectorului destinat oaspeților a apărut un banner cu un mesaj împotriva abuzurilor comise de autorități.

Csikszereda și Oțelul Galați joacă penultimul meci din etapa #8 a Ligii 1.

Peluza Nord Galați, protest la meciul cu Csikszereda

Jucătorii celor de la Oțelul Galați au ieșit pe teren îmbrăcați în tricouri speciale, în semn de susținere pentru galerie.

Concret, tricourile purtate de fotbaliști aveau mesajul „Nu există!” pe față și continuarea „Fotbalul fără suporteri”, pe spate.

Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul

Totodată, în zona sectorului destinat oaspeților a apărut un banner din partea fanilor, cu mesajul: „Lângă voi cu sufletul căci fizic nu putem / Abuzurile vor să distrugă acest fenomen”.

Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul

Peluza Nord Galați: „Nu am putut să ne explicăm nemulțumirile”

Conflictul dintre gruparea de suporteri și autorități ar fi venit ca urmare a unei discuții la care ultrașii ar fi fost tratați într-un mod neadecvat.

De asemenea, mai mulți membri ai galeriei ar fi primit interdicție pe stadion în mod nejustificat.

La întâlnirea cu reprezentanții Jandarmeriei Bacău, firma de pază de la stadion și reprezentanții clubului, suporterii nu ar fi fost lăsați să își expună ideile, pe motiv că nu fac parte din conducerea clubului.

Astfel, aceștia ar fi hotărât să părăsească ședința, luând și decizia de a nu se mai prezenta la meciuri pe o perioadă nedeterminată.

  • Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” din Bacău asigură măsuri de ordine publică meciurile de fotbal al echipei Oțelul Galați

Comunicatul Oțelului: „Este nevoie de echilibru, dialog și respect reciproc”

Ca urmare a celor întâmplate, clubul a emis un comunicat în care a cerut ca autoritățile să trateze cu responsabilitate aceste situații.

„SC Oțelul Galați trage un semnal de alarmă cu privire la numărul tot mai mare de suporteri ai echipei care au primit interdicții de a participa la meciurile oficiale.

Considerăm că aceste măsuri, aplicate în mod repetat și pe scară largă, afectează grav nu doar comunitatea noastră de suporteri, ci și spiritul clubului, identitatea sa și atmosfera unică pe care aceștia o creează pe stadion.

Suporterii Oțelului, fie că vorbim de cei mai vocali, Peluza Nord Galați sau de cei de la Tribuna 2 – sector C sau din alte zone ale stadionului, sunt o parte esențială din ceea ce înseamnă echipa.

Prin pasiunea și devotamentul lor au ținut vie flacăra acestui club în cele mai grele momente și au fost alături de echipă atunci când nimeni altcineva nu mai credea.

Este nedrept și disproporționat ca tocmai acești oameni, care dau suflet și culoare fotbalului, să fie îndepărtați de la ceea ce iubesc cel mai mult.

Atmosfera creată de suporteri este forța care a făcut ca Oțelul să fie mai mult decât o echipă – un simbol al orașului Galați și al unei comunități unite.

Fără ei, stadionul riscă să devină doar un spațiu rece, lipsit de energie, iar fotbalul își pierde unul dintre elementele esențiale: emoția autentică a peluzei sau tribunei.

Facem un apel ferm către toate părțile implicate – suporteri, autorități, forțe de ordine, etc – să trateze cu responsabilitate această situație și să găsească soluții care să nu penalizeze nejustificat o masă importantă de oameni.

Este nevoie de echilibru, dialog și respect reciproc, nu de măsuri extreme care adâncesc prăpastia dintre tribune și teren.

SC Oțelul Galați va rămâne mereu alături de suporterii săi, iar vocea lor trebuie să răsune în continuare, pentru că doar împreună putem merge înainte”, a transmis Oțelul Galați, prin intermediul site-ului oficial.

otelul galati suporteri liga 1 csikszereda
