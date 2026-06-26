David Popovici abia s-a încălzit VIDEO. Avertisment pentru rival: „E extrem de bun, dar ne întâlnim și mâine” + De ce e fără antrenor la Roma +23 foto
David Popovici (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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David Popovici abia s-a încălzit VIDEO. Avertisment pentru rival: „E extrem de bun, dar ne întâlnim și mâine” + De ce e fără antrenor la Roma

alt-text Silviu Dumitru , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 22:30
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 22:54
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David Popovici va încerca să cucerească noi medalii la Campionatele Europene din luna august, iar competiția de la Roma reprezintă ultima oprire înainte de cea de la Paris.

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David Popovici, avertisment pentru rival: „Ne întâlni și mâine, la sută”

Popovici s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut la 50 metri liber, probă care nu este favorita sa.

„Acum am avut ocazia să-mi îmbunătățesc prima jumătate din «sută». Cred că e personal best cu o sutime, dar un personal best e un personal best.

Sunt mulțumit și fericit că sunt pe podium, am intrat în proba asta cu al nouălea timp înscris, deci teoretic nici n-aș fi prins finala.

Dar uite că am ieșit pe locul 2, super mulțumit, iar prietenul meu, brazilianul care m-a întrecut (n.r. - Guilherme Santos Caribe), e extrem de bun la 50 de metri liber. Dar ne întâlnim și mâine, la sută.

Da, e o încălzire bună, toată competiția e un antrenament avansat pentru Europene. Mie îmi place să încep cu o probă unde simt că nu e chiar atât de multă presiune, nu e proba mea preferată. Dar e ceva de care am nevoie și trebuie să îmbunătățesc, pentru a fi mai bun la 100 și 200”, a declarat Popovici.

Petrecem 99% din timp, poate chiar un pic mai mult, antrenându-ne fix pentru secundele în care concurăm. Spre deosebire de fotbal sau tenis, unde meciurile sunt dese, avem ocazia de 2-3, maxim 4 ori pe an, să ne arătăm nouă și lumii ceea ce am pregătit, ce am gătit în restul timpului. Sunt oportunități fantastice și niște portițe minuscule să demonstrăm de ce suntem în stare, să ne atingem potențialul. David Popovici

Clasamentul final în proba de 50 m liber:

  1. Guilherme Santos Caribe (Brazilia) - 21.46
  2. DAVID POPOVICI (ROMÂNIA) - 21.82
  3. Leonardo Deplano (Italia - 21.90
  4. Thomas Fannon (Irlanda) - 21.95
  5. Giovanni Guatti (Italia) - 21.97
  6. Jere Hribar (Croația) - 22.00
  7. Lorenzo Ballarati (Italia) - 22.06
  8. Meiron Cheruti (Israel) - 22.31.

Popovici a dezvăluit de ce Adrian Rădulescu nu l-a însoțit la Roma.

„Antrenorul meu, pentru cine nu știe, are un nou-născut, bineînțeles că a stat acasă ca să aibă grijă de el. N-am mai fost de mult fără domnul Adi la un concurs, dar e acolo, vorbim la telefon, sunt cu Bogdan (Stroe) și it's all good (n.r. - totul e bine)”.

David Popovici: „Abia aștept să încep și din partea asta de bazin”

Popovici are amintiri plăcute de la Roma. Pe 13 august 2022, stabilea recordul mondial de la acea vreme la 100m liber, 46.86. Sâmbătă și duminică va intra va intra din nou în bazinul de la Foro Italico.

„Ca întotdeauna, înot cât de repede pot pentru zilele astea și perioada asta încărcată de antrenamente și vreau să mă bucur pe cât de mult se poate de tribuna asta foarte frumoasă și electrică.

Nu numai că e bazinul meu preferat din lume, e unul dintre locurile mele preferate din lume. Îmi trezește amintiri foarte plăcute, abia aștept să încep și probele mai lungi, să încep din partea asta, de unde am început și probele cu recordurile de acum câțiva ani.

Abia aștept, acum mă refac, masaj, stretching, recuperare, măncânc, dorm și mâine suntem din nou aici. Ne vedem mâine!”.

David Popovici, medalie de argint în proba de 50 metri liber, la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici, medalie de argint în proba de 50 metri liber, la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (23 imagini)

David Popovici, medalie de argint în proba de 50 metri liber, la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de argint în proba de 50 metri liber, la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de argint în proba de 50 metri liber, la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de argint în proba de 50 metri liber, la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de argint în proba de 50 metri liber, la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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Programul românilor la Trofeo Settecolli

  • David Popovici – 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie)
  • Eric Andrieș – 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie)
  • Denis Popescu – 100 m spate (27 iunie), 100 m fluture (26 iunie)
  • Alexandru Constantinescu – 100 m spate (27 iunie), 200 m spate (28 iunie)
  • Robert Badea – 200 m mixt (28 iunie), 400 m mixt (27 iunie).

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