„Ești nebun! Eu nu sunt!” Jose Mourinho, moment șocant. Cum a încercat să convingă un jucător să joace cu degetul rupt

Jose Mourinho, antrenorul care cere maximum de la jucători, uneori și dincolo de ultima limită.

Noul tehnician al lui Real Madrid a dat un exemplu extrem pentru a arăta ce așteaptă de la fotbaliștii săi.

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La 63 de ani, Jose Mourinho se întoarce la Real Madrid. Portughezul a mai antrenat pe „Santiago Bernabeu” în urmă cu mai mult de un deceniu.

Mourinho, înapoi la Real după 13 ani

Trei sezoane, 2010-2013, cu trei trofee, unul pentru fiecare competiție internă: Copa del Rey 2011, LaLiga 2012, Supercupa Spaniei 2012.

Lusitanul pregătește revenirea la „blancos” cu un interviu fierbinte pentru podcastul fostului fotbalist englez Adebayo Akinfenwa, „Beast Mode On”.

Adebayo Akinfenwa: What are you looking most forward to at the World cup?



Jose Mourinho: I want Real madrid players to lose early and go on holidays 😭😭 pic.twitter.com/tD5alNwlcj — SKB (@seyikanbai) June 25, 2026

A atras atenția: „Vreau ca jucătorii lui Real Madrid să piardă la Mondial și să plece în vacanță”.

Nu doar atât. Tehnicianul și-a amintit un moment trăit în carieră.

Cum a încercat să convingă un fotbalist să evolueze acceptând durerea și trecând peste ea.

Pedepsit de Mourinho pentru că nu a vrut să joace cu fractură

Un exemplu deloc plăcut pentru Mou, care l-a pedepsit pentru replica dată atunci antrenorului.

„Am avut un jucător - nu-i voi spune numele - care suferise o mică fractură la un deget de la picior.

Mourinho a semnat pe trei ani cu Real Madrid, până pe 30 iunie 2029. Foto: Imago

Doctorul a zis că e numai durere și că poate juca după ce i se face anestezie locală.

Mi-a spus că nu acceptă să joace cu durere”, a povestit Mourinho.

Mi-am scos pantoful, mi-am scos și șoseta, mi-am pus piciorul în fața lui și i-am spus doctorului: «Fă-mi injecția!». Doctorul mi-a făcut anestezia la degetul sănătos. I-am arătat jucătorului: «Vezi? Nu simt nimic, nici tu nu vei simți nimic. Joacă!». Jose Mourinho, antrenor Real Madrid

Nu a reușit să-l convingă. „Ești nebun! Eu nu sunt!”, a reacționat jucătorul.

Concluzia lui Jose: „Nu a mai jucat niciodată cu mine”.

John Terry, admirat de Mourinho. Chivu, peste Terry

Mourinho are și un exemplu total opus. John Terry (Chelsea), care intra pe teren indiferent cât de mare era durerea.

„Trebuia să câștigăm Premier League. El avea probleme fizice serioase, dar a rezistat și a oferit totul până în secunda în care am devenit campioni. De-abia atunci a mers la clinică să fie operat”.

Cristi Chivu l-a depășit pe Terry pentru portughez în sezonul 2009-2010, la Inter Milano.

Chivu, duel cu Robben în finala Champions League, câștigată alături de Mourinho. Foto: Imago

Pe 6 ianuarie 2010, a suferit o fractură craniană care i-a pus viața în pericol într-un duel pe teren.

Pe 24 martie, mult mai devreme față de cea mai optimistă estimare a medicilor, a revenit în Serie A.

Pe 22 mai, a fost titular în finala Ligii Campionilor, 2-0 cu Bayern. El și Mourinho au cucerit Europa.

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