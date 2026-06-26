Boc, în „război” cu Rusia Cum justifică decizia de a interzice imnul și steagul rusesc la Cluj: „Au ieșit din Ucraina și n-am aflat eu?” » Dă exemplul Poloniei
Emil Boc/ Foto: IMAGO
Gimnastica

Boc, în „război” cu Rusia Cum justifică decizia de a interzice imnul și steagul rusesc la Cluj: „Au ieșit din Ucraina și n-am aflat eu?” » Dă exemplul Poloniei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 21:56
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 21:56
  • Emil Boc (59 de ani), primar al municipiului Cluj-Napoca, a reacționat după ce Ambasada Rusiei a transmis, vineri, că echipa de gimnastică ritmică se va retrage de la Cupa Mondială.
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BTarena va găzdui competiția internațională în perioada 26-28 iunie, însă Emil Boc a anunțat că nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară, decizie contrară celei luate de Federația Internațională.

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După ce edilul a fost criticat dur de oficialii ruși, care au cerut ca România să fie privată de organizarea unor astfel de evenimente sportive, Ambasada Rusiei din România a informat că sportivii vor renunța la participare.

Emil Boc, ferm pe poziții după ce Rusia s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică

Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, Emil Boc a reacționat ferm după anunțul Rusiei.

Edilul a subliniat că și-a dorit să fie respectată interdicția internațională care era în vigoare la momentul încheierii acordului prin care orașul Cluj-Napoca și-a asumat rolul de gazdă a competiției.

„Atunci când ai valori și principii, nu ai de ce să-ți fie teamă. Unu, nu am absolut nimic cu sportivii. Sportivii din Rusia au mai fost anul trecut la Cupa Mondială de gimnastică ritmică tot la Cluj.

Și în anii trecuți de altfel, și au respectat regulile Uniunii Europene și ale României, reguli potrivit cărora nu se pot folosi simbolurile politice pentru sportivii din Rusia.

Doi, când am aprobat pentru acest an organizarea la Cluj a acestui eveniment, în aceste condiții l-am aprobat, respectiv că se respectă regulile Uniunii Europene și ale României, nu se intonează imnul și nu se folosește steagul, ci se folosesc elemente neutre.

Federația Mondială de Gimnastică a schimbat regulile acum pe ultima sută de metri. Vreau să vă uitați cu atenție că o situație similară s-a întâmplat și în Polonia acum o săptămână tot la gimnastică ritmică.

A ieșit Rusia din Ucraina și n-am aflat eu? S-a schimbat poziția României față de o țară agresoare? Când România sau UE își va schimba poziția, eu voi fi primul care va respecta regulile României și ale UE.

Dacă Rusia va părăsi teritoriile cucerite din Ucraina, și eu voi respecta regulile. Nu este o ofensă împotriva nimănui. Nu putem accepta să abandonăm aceste valori. Ziua să fim cu UE, noaptea să fim cu Rusia în pat.

E treaba domniilor lor. Am discutat civilizat cu toată lumea, Până acum, Rusia nu a avut nicio problemă, a participat fără steag și fără imn. E bine să rămânem cu valori și cu principii. Eu sper ca Rusia să se retragă din Ucraina și după lucrurile să reintre în normalitate.

Nu cred că trebuie încurajat agresorul, nici direct, nici indirect. Afișarea acestor simboluri oficiale înseamnă încurajarea unui agresor”, a declarat, vineri, Emil Boc.

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