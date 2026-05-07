Transfer-surpriză pentru Chiricheș Formația cu care este așteptat să semneze după despărțirea de FCSB: „În fruntea listei”

Publicat: 07.05.2026, ora 19:10
Actualizat: 07.05.2026, ora 19:10
  • Vlad Chiricheș (36 de ani) s-ar afla pe lista celor de la Gaziantep, formație antrenată de Mirel Rădoi.

Stoperul și-a luat la revedere de la colegii de la FCSB, după accidentarea suferită în meciul cu Farul (3-2), deși contractul său e scadent pe 30 iunie.

Vlad Chiricheș, dorit de Rădoi la Gaziantep

Chiricheș a declarat că nu se gândește încă la retragere, iar din vară ar putea ajunge din nou sub comanda lui Mirel Rădoi, de această dată la Gaziantep.

Presa din Turcia susține că oficialii clubului au luat deja legătura cu veteranul de 36 de ani pentru un viitor transfer.

„Noul antrenor al echipei roș-negre, Mirel Rădoi, a început pregătirea listei de transferuri.

Fundașul Vlad Chiricheș, care este compatriotul său și a lucrat cu el o perioadă, este în fruntea listei”, scriu turcii de la gaziantepolusum.com.

  • Curtea de Argeș, Pandurii, FCSB, Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremonese sunt echipele pentru care a jucat Chiricheș de-a lungul carierei.

Dacă va semna cu Gaziantep, Chiricheș ar urma să fie coleg cu alți doi români. Este vorba de Deian Sorescu și Alexandru Maxim.

Denis Drăguș se află și el în lotul echipei antrenate de Mirel Radoi, însă își va încheia perioada de împrumut în această vară, urmând să revină la clubul de care aparține, Trabzonspor.

Tensiuni la FCSB din cauza tandemului Rădoi - Chiricheș

În scurtul său mandat de la FCSB, Mirel Rădoi a ales să-i dea credit lui Chiricheș si să-l folosească de mai multe ori în primul „11”, în ciuda dorinței patronului, care își dorea ca mijlocașul să fie lăsat pe banca de rezervă.

„Am scăpat până la urmă de el? Să-l întreb pe MM. M-a ajutat Dumnezeu să scăpăm de el. Nu îi doresc o accidentare gravă, una care să ne scape de el.

Îl scot de pe listă dacă e [apt) la meciul de Europa”, declara Becali, după accidentarea lui Chiricheș din meciul cu Farul.

Mirel Rădoi, două eșecuri pe banca lui Gaziantep

Mirel Rădoi nu a avut parte de startul dorit pe banca formației din Turcia. Cu tehnicianul român la cârmă, Gaziantep a bifat două înfrângeri consecutive fără gol marcat (0-3 cu Eyupspor și 0-2 cu Beșiktaș).

În acest moment, Gaziantep este pe locul 11 în SuperLig, cu 37 de puncte în 32 de partide. Următoarea adversară a trupei lui Rădoi este Goztepe. Partida este programată sâmbătă, cu începere de la ora 20:00.

