OUT pentru restul sezonului  Atacantul Rapidului nu va mai putea juca în ultimele meciuri din campionat » Care este motivul

Talisson (23 de ani), atacantul Rapidului, s-a accidentat și nu va mai putea în acest sezon.

Atacantul brazilian s-a accidentat în partida cu CFR Cluj, din etapa a șaptea a play-off-ului Ligii 1.

Talisson, sezon încheiat la Rapid

Înlocuit cu Olimpiu Moruțan în minutul 44 al meciului cu CFR Cluj, Talisson a suferit o accidentarea care îl va ține departe de gazon în ultimele trei partide din această stagiune.

Atacantul brazilian a suferit o leziune la genunchi și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, ceea ce înseamnă că nu va mai putea juca în acest sezon.

Anunțul a fost făcut de către clubul Rapid:

„Accidentat în meciul cu CFR Cluj, Talisson a efectuat o serie de investigații în urma cărora s-a constatat că a suferit o leziune la genunchi.

Din păcate, brazilianul, care urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, nu va mai fi disponibil în acest sezon”.

În ultimele trei etape din acest sezon, Rapid le va întâlni în deplasare pe U Cluj și FC Argeș, și va juca cu Universitatea Craiova în ultima etapă, pe teren propriu.

500.000 de euro este cota lui Talisson, conform Transfermarkt

Adus la Rapid în această iarnă de la gruparea braziliană Bragantino, Talisson nu s-a adaptat conform așteptărilor în România. Acesta a jucat 12 meciuri, fără a reuși să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

Variantele giuleștenilor pentru postul de atacant pe final de campionat sunt Paraschiv, Koljic și Burmaz.

