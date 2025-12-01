„Cîrjan le-a închis gura contestatarilor” Andrei Nicolescu, mesaj amplu după victoria lui Dinamo cu Oțelul: „Ăsta e cuvântul de bază”

DINAMO - OȚELUL 1-0. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a transmis un mesaj amplu prin intermediul rețelelor de socializare.

Oficialul lui Dinamo s-a arătat încântat de faptul că elevii antrenați de Zeljko Kopic au mai adăugat alte trei puncte în clasament și a ținut să evidențieze reușita lui Cătălin Cîrjan.

Căpitanul roș-albilor ajunsese la 8 meciuri fără gol marcat.

Andrei Nicolescu: „Cîrjan a închis gura contestatarilor”

Nicolescu a vorbit și despre următoarele meciuri ale „câinilor”: cu Farul, în Cupa României (3 decembrie), respectiv derby-ul cu FCSB (6 decembrie).

„Trei puncte mari, foarte importante. Ne așteaptă o săptămână grea la Constanța după aia cu FCSB. Trebuie să ne revenim că am avut doi accidentați (nr. Jordan Ikoko și Antonio Bordușanu).

Sper să nu fie grav și să mai revină jucători de pe bancă. Un meci de uzură nu foarte reușit, dar mă bucur mult pentru Cîrjan că a închis gura contestatarilor și 3 puncte mari. Ăsta e cuvântul de bază”, a afirmat Nicolescu într-un videoclip postat pe contul personal de TikTok.

Andrei Nicolescu: „Putem face lucruri mai frumoase împreună”

Președintele grupării din „Ștefan cel Mare” a ținut să le mulțumească și suporterilor prezenți sâmbătă pe Arena Națională, în ciuda vremii nefavorabile.

„Wow, pe o vreme ca asta e extraordinar că am fost 7.000. Le mulțumesc mult. Putem face lucruri mai frumoase împreună mai bine de atât.

O să avem ultimul meci înainte de deplasarea de la UTA cu Metaloglobus. Sper să fim mai mulți, vremea să fie mai bună și să sărbătorim încă 3 puncte pentru un play-off mai ușor.” a concluzionat Andrei Nicolescu.

FOTO. Imagini de la Dinamo - Oțelul 1-0

