Marius Măldărășanu (50 de ani) este foarte aproape de plecarea de la Hermannstadt.

Antrenorul nu a făcut deplasarea cu echipa pentru meciul din Cupa României, cu FC Botoșani, programat marți, de la ora 17:00.

Hermannstadt se află într-o situație delicată. Trupa din Sibiu a reușit doar două victorii în acest sezon de Liga 1 și ocupă locul 15, cu 12 puncte după 18 etape.

Înfrângerea cu UTA Arad, 1-2, și perioada nefastă prin care trece echipa l-au făcut pe Măldărășanu să ia o decizie radicală.

Imediat după partidă, tehnicianul a anunțat conducerea că nu va mai face deplasarea cu echipa pentru meciul din etapa #2 a Cupei României, cu FC Botoșani, informează gsp.ro.

Echipa va fi condusă de către secunzii Valentin Negru și Laurențiu Costache.

Potrivit sursei citate, Măldărășanu ar urma să aibă o discuție cu oficialii clubului, fiind dispus să o părăsească pe Hermannstadt, în ciuda faptului că mai are contract cu gruparea sibiană până în 2027.

2021 este anul în care Măldărășanu a preluat-o pe Hermannstadt

Ce a declarat Marius Măldărășanu după meciul cu UTA

„Avem meci la Botoșani în Cupă, apoi în Cluj, sunt meciuri grele. Noi pierdem acasă cu orice echipă.

Eram cândva o echipă de neînvins la Sibiu, acum lucrurile stau total invers. Parcă suntem masochiști. Ne facem rău singuri, când nu greșim fotbalistic, greșim printr-un gest.

Asta contează, pierzi puncte, încrederea de care tot vorbesc. Mergem mai departe. Nu vreau să vorbesc de altceva. Nici eu nu mai rezist”, declara Măldărășanu după 1-2 cu UTA, citat de digisport.ro.

