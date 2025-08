David Popovici (20 de ani) a revenit în România din Singapore, după Campionatele Mondiale de natație la care a reușit să câștige două medalii de aur, la 100m și 200m liber.

Înotătorul român a fost întâmpinat la aeroport și a vorbit despre parcursul său și planurile pentru perioada următoare.

După ce a reușit să scrie istorie în Singapore, unde a devenit primul înotător din istorie care reușește de două ori dubla 100m-200m liber, Popovici a revenit în țară, unde a vorbit după aterizare la aeroportul Otopeni. A fost întâmpinat cu aplauze din partea celor prezenți și a primit și un buchet de flori.

David Popovici s-a întors în România, după Campionatele Mondiale

David a vrut să lămurească din start discuțiile ivite după ce a declarat că s-a gândit să renunțe la participarea la Mondiale: „Nu vă voi da nicio veste proastă azi. Iubesc înotul în continuare. Nu știu de unde ați înțeles că mă retrag”.

Apoi a tras un nou semnal de alarmă asupra modului în care statul alege să neglijeze sportul: „Mi se pare că nu face tot ce poate pentru a face din sport o prioritate. Sportul e cel mai bun ambasador al unei țări.

Una dintre dorințele mele, printre obiectivele pe care mi le-am propus, pentru că am o față cunoscută și sunt o voce pentru generația asta, este să încerc să ajut să se realizeze ceva. Și ca oamenii care se ocupă de asta să și facă ce trebuie.

Așa că da, bazinul din Complexul «Lia Manoliu» trebuie renovat. Am vorbit despre asta când? Acum un an, după Jocurile Olimpice de la Paris, când am avut multe camere în față și o s-o fac din nou”.

10 medalii a cucerit David Popovici la competițiile majore: câte 4 la Campionatele Mondiale și Europene, plus 2 la Jocurile Olimpice.

A refuzat să meargă la Salonul Oficial

A surprins că David Popovici nu s-a întors din Singapore la Salonul Oficial, însă campionul mondial a lămurit că decizia i-a aparținut:

„E mult mai bine aici. La Salonul Oficial e un pic prea oficial, așa cum îi sugerează și numele. Suntem aici pentru că nu am vrut acolo. Am organizat un salon neoficial, care ne place mult mai mult.

Prefer o sosire la care să aibă acces și oamenii care așteaptă pe cineva iubit, venit din afară, decât ceva ultra-pompos și rigid. Prefer ceva mai simplu”.

Nu știu ce va urma. Va fi sigur o vacanță în care vom sărbători pe măsură. Undeva pe o plajă, nu știu încă. Următorul pas este să avem o vacanță frumoasă. Vreau să-mi conduc mașina, să fac toate lucrurile de care n-am avut timp pentru că m-am antrenat foarte, foarte mult timp. Vreau să învăț să gătesc, să-mi iau permisul pentru motor, să-mi petrec timpul cu familia, să-i scot la restaurant. David Popovici, despre vacanță

„Aceste medalii înseamnă chiar un pic mai mult”

David a aprofund apoi declarațiile în care spunea că voia să se retragă de la Mondiale.

„De mic voiam să fiu campion olimpic. Am reușit, doar că atunci când îmi imaginam trăiam cu iluzia că voi trece peste perioada foarte grea de pregătire și totul se va schimba. Fals! Nu se schimbă multe, se schimbă chestii de suprafață, dar în interior rămâi la fel. Așa că de asta am putut să fiu cumva mai relaxat. Bine, în același timp am fost și foarte stresat. A fost un an dificil.

Aceste medalii poate înseamnă chiar un pic mai mult, pentru că a fost pentru prima dată în cariera mea când am simțit cu adevărat frică. Mi se pare că prea puțină lume vorbește despre asta și este responsabilitatea mea să spun când se întâmplă.

Mi-a fost teamă, începusem să mă îndoiesc de propriile capabilități. M-a surprins foarte tare că, deși eram la atât de puțin de a mă da bătut, am găsit undeva puterea să îmi arăt că pot. Nu singur, alături de prieteni și familie”, a explicat Popovici.

VIDEO Dezvăluirile lui Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11, despre bătaia cu stewarzii, pe tunel: „Veneam după un meci pierdut, am fost provocați!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport