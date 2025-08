Steaua sau Dinamo?  Răspunsul dat de David Popovici

După revenirea de la Campionatele Mondiale de Natație, David Popovici (20 de ani) a fost pus să aleagă între Dinamo și Steaua.

Popovici a fost legitimat la clubul Steaua până în 2021, când a fost transferat de CS Dinamo.

David Popovici a revenit din Singapore, după ce a obținut medalii de aur la probele de 200 de metri liber și 100 de metri liber.

„Dinamovist sau stelist?”. Răspunsul lui David Popovici

La aeroport, David Popovici a fost întrebat dacă e fan Dinamo sau Steaua.

Sportivul român a răspuns zâmbind, în timp ce arăta către însemnele lui Dinamo, club la care este legitimat, potrivit digisport.ro.

Am fost și la Steaua, dar la 14 ani. Ambele cluburi sunt respectabile și se întrec în titluri. Acum, Dinamo. David Popovici

Popovici s-a întors în România după performanțele de la Campionatele Mondiale din Singapore

Românul a scris istorie la Singapore după ce a devenit primul înotător din istorie care reușește de două ori dubla 100m - 200m liber.

În finala de 200 de metri liber, Popovici a terminat pe primul loc cu timpul 1:43.53.

La sosirea în țară, David Popovici a lămurit și zvonurile despre posibila sa retragere.

„ Nu vă voi da nicio veste proastă azi. Iubesc înotul în continuare. Nu știu de unde ați înțeles că mă retrag . Nicio șansă!”, a declarat înotătorul român.

10 medalii de aur a cucerit David Popovici, la seniori, la competițiile majore: patru la Campionatele Mondiale, cinci la Europene și una la Jocurile Olimpice.

Acesta a mai tras și un semnal de alarmă privind modul în care statul neglijează sportul.

„Mi se pare că nu face tot ce poate pentru a face din sport o prioritate. Sportul e cel mai bun ambasador al unei țări.

Una dintre dorințele mele, printre obiectivele pe care mi le-am propus, pentru că am o față cunoscută și sunt o voce pentru generația asta, este să încerc să ajut să se realizeze ceva. Și ca oamenii care se ocupă de asta să și facă ce trebuie.

Așa că da, bazinul din Complexul «Lia Manoliu» trebuie renovat. Am vorbit despre asta când? Acum un an, după Jocurile Olimpice de la Paris, când am avut multe camere în față și o s-o fac din nou”, a mai adăugat Popovici.

