Ceferin, aplaudat de cehi Federația de la Praga a salutat decizia UEFA care a schimbat traseul echipelor în Europa

David Trunda (50 de ani), președintele Federației Cehe de Fotbal, a reacționat după ce UEFA a exclus-o pe MFK Karvina din cupele europene pentru sezonul 2026-2027.

Clubul ceh, câștigător al Cupei Cehiei, urma să joace în play-off-ul Europa League, dar forul european a anunțat că echipa nu îndeplinește criteriile de participare.

Cazul vine după un scandal de trucare de meciuri din fotbalul ceh.

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MFK Karvina fusese deja exclusă din prima ligă de Federația Cehă de Fotbal, iar Comisia de Etică a amendat clubul cu 10 milioane de coroane cehe, aproximativ 419.000 de euro, pentru oferirea de mită către arbitri și jucători.

Federația de la Praga a salutat decizia UEFA care a schimbat traseul echipelor în Europa

„Aș vrea să le mulțumesc organismelor UEFA, Ligii Profesioniste de Fotbal, tuturor cluburilor implicate, membrilor comisiilor și celorlalte instituții pentru colaborarea profesionistă și pentru rapiditatea cu care s-a acționat.

Nu în ultimul rând, aș vrea să le mulțumesc și reprezentanților clubului MFK Karviná pentru abordarea lor rațională”, a declarat președintele forului din Cehia, David Trunda, conform isport.blesk.cz.

Excluderea a produs și schimbări în lista echipelor cehe din Europa.

Locul rezervat inițial pentru MFK Karvina în play-off-ul Europa League va merge la Viktoria Plzen (locul 3 din campionat în sezonul trecut)

Locul rezervat inițial pentru Viktoria Plzen în turul al doilea preliminar din Europa League va merge la Hradec Kralove (locul 5)

Locul rezervat inițial pentru Hradec Kralove în turul al doilea preliminar din Conference League va merge la Jablonec (locul 4)

Am acceptat această decizie a UEFA și luăm în calcul definitiv faptul că vom intra în competiție în a doua jumătate a lunii august, în play-off. Asta înseamnă că, în acest moment, avem asigurată cel puțin participarea în Conference League, dar obiectivele noastre nu se schimbă. Vrem să facem tot posibilul pentru a ajunge în faza principală din Europa League Adolf Sadek, președintele consiliului de administrație al clubului Viktoria Plzeň.

Clubul ceh contestase inițial decizia Comisiei de Etică a FACR, însă ulterior și-a retras apelul.

Clubul a explicat că a făcut acest pas „în favoarea stabilității fotbalului profesionist ceh” .

MFK Karvina este al doilea club exclus de UEFA din competițiile europene pentru sezonul viitor.

Luna trecută, forul continental a decis și excluderea formației azere Turan Tovuz din Conference League, într-un caz legat de un scandal de trucare de meciuri din 2019, în care șapte jucători ai clubului fuseseră suspendați de Federația de Fotbal din Azerbaidjan.

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