Darius Olaru. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 23.02.2026, ora 23:15
Actualizat: 23.02.2026, ora 23:15
  • FCSB - Metaloglobus 4-1. Darius Olaru (27 de ani) și Daniel Bîrligea (25 de ani), marcatorii golurilor din prima repriză, au vorbit despre victoria clară de pe Arena Națională.

Roș-albaștrii riscă să rateze în premieră calificarea în lupta pentru titlu, de la introducerea sistemului cu play-off/play-out. FCSB ocupă locul 7, cu 43 de puncte, după 28 de meciuri.

FCSB - Metaloglobus 4-1. Darius Olaru: „Stăm la mâna rezultatelor. Avem probleme la moral”

„O victorie importantă, erau trei puncte necesare. Mă bucur că am obținut această victorie, am și marcat patru goluri, e bine pentru moral.

Meciul a fost dificil, mai ales în prima repriză, ne-au pus destul de multe probleme. Am intrat relaxați. Am reușit să marcăm repede, am primit gol la următoarea fază. Avem probleme la moral. Și după ce am primit gol am simțit echipa destul de jos.

Stăm și la mâna rezultatelor, asta este. Trebuie să câștigăm cele două meciuri dacă vrem să fim în play-off. Atâta timp cât mai sunt șanse, trebuie să credem

Un teren dificil, dar am jucat pe altele mai rele, deci nu ne plângem”, a spus Darius Olaru, după meci.

FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Întrebat despre greșelile de arbitraj care au afectat Liga 1 în ultima perioadă și au stârnit tensiuni, Darius Olaru a spus:

„Sincer nu mă interesează. Ce se întâmplă în afara terenului nu trebuie să ne afecteze. Știm ce avem de făcut. Ce se vorbește în afară trebuie să rămână afară”.

La meciul cu Metaloglobus au asistat 2.456 de spectatori.

E normal că am îndepărtat fanii având aceste rezultate slabe. Nu avem ce să facem, sperăm să prindem play-off-ul și acolo vor veni din nou alături de noi.

Ne bucurăm că galeria ne-a transmis un mesaj pozitiv, că vor fi lângă noi”, a mai spus Olaru.

Daniel Bîrligea, despre duelul cu U Cluj: „Cred că va fi pe viață sau pe moarte”

Pentru FCSB urmează duelul cu UTA, pe 1 martie, iar pe 7 martie va întâlni U Cluj. Bîrligea a vorbit despre intensitatea acestor partide, decisive pentru stabilirea echipelor care ajung în play-off.

„O să fie două meciuri foarte grele, foarte importante pentru noi. Ne dorim să dăm tot ce avem să aducem cele șase puncte. E normal să urmărim meciurile, să facem calcule și să sperăm. Vom vedea

A fost un sezon nereușit, haotic, cu multe greșeli din partea noastră și nu am dat mereu totul, și asta ne-a adus aici. Dacă eram mai concentrați și dădeam mai mult pe parcursul acestui campionat, eram altundeva

Va fi o bătălie, o luptă și noi ne dorim, ambele echipe, să mergem mai departe. Cred că va fi pe viață și pe moarte (n.r. - partida cu U Cluj)”, a spus Bîrligea, la Prima Sport.

Și dacă este 1% șansă (n.r. - de calificare în play-off), noi credem 99%. O să credem până la capăt. Daniel Bîrligea

Întrebat despre arbitrajul Iulianei Demetrescu, la adresa căreia Gigi Becali, patronul clubului, a avut remarci sexiste, fotbalistul a lăudat-o:

Eu cred că am mai fost arbitrat de vreo două ori (n.r. de femei), dar astăzi a arbitrat impecabil, o felicit, chiar a făcut un job extraordinar.

Nu cred că a greșit cu nimic, nu mi-aduc în aminte vreo fază. Succes în continuare”.

VIDEO Golul lui Bîrligea cu Metaloglobus

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share