FIFA schimbă regulile Modificarea radicală pe care forul mondial vrea să o facă în privința accidentărilor +4 foto
Foto: IMAGO
FIFA schimbă regulile Modificarea radicală pe care forul mondial vrea să o facă în privința accidentărilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 09:37
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 09:53
  • FIFA vrea să schimbe din nou regulamentul din fotbal. De această dată, forul mondial a venit cu o propunere legată de jucătorii accidentați.
  • Despre ce e vorba și care e scopul acestei modificări, mai jos.

În ultima perioadă, FIFA a efectuat o serie de modificări care au intrat deja în vigoare: dacă portarul unei echipe ține balonul în mână mai mult de 8 secunde, formația adversă va beneficia de un corner.

Și își mai dorește alte schimbări în fotbal!

FIFA vrea ca jucătorii accidentați să rămână pe marginea terenului

FIFA a venit cu o nouă propunere, care urmează să fie aprobată la Adunarea Generală a International Football Association Board (IFAB) de sâmbătă.

Este vorba de jucătorii accidentați: fotbaliștii care primesc îngrijiri medicale ar putea să fie obligați să rămână pe marginea terenului timp de un minut, anunță bbc.com.

În acest moment, nu există nicio prevedere în regulament legată de timpul pe care jucătorii accidentați trebuie să-l petreacă la marginea terenului după ce primesc îngrijiri din partea medicilor.

Forul internațional deja a testat această propunere la Cupa Arabiei, în decembrie, care urmează să se reia pe 18 martie, cu faza semifinalelor. În cadrul acelei competiții, FIFA le-a impus jucătorilor accidentați să rămână în afara terenului timp de două minute.

Pierluigi Collina, directorul Comisiei de Arbitri FIFA, a precizat că regula de două minute are scopul de a reduce pierderile de timp și de a îmbunătăți fluxul jocului.

La o întâlnire a International Football Association Board (IFAB) din ianuarie, s-a discutat despre introducerea unei perioade fixe în care jucătorii trebuie să stea pe marginea terenului, dar nu s-a stabilit nimic concret.

Acum FIFA a propus o pauză de un minut, dar există în continuare îngrijorări cu privire la consecințele care pot exista dacă o echipă evoluează în inferioritate numerică în acest interval.

Temeri în privința schimbării regulamentului

Sezonul trecut, Manchester United a avut de suferit în urma unei faze asemănătoare. Fundașul Matthijs de Ligt (26 de ani) a suferit o tăietură și a fost nevoit să iasă de pe teren.

În timp ce „diavolii roșii” jucau în inferioritate numerică, Brentford a marcat în urma unui corner, ceea ce a stârnit nemulțumiri în tabăra „diavolilor roșii”.

Oponenții acestei propuneri spun că absența unui jucător timp de un minut ar putea crea mari probleme echipelor, adversarii beneficiind un avantaj considerabil.

FOTO. Denis Drăguș a suferit o accidentare gravă

Galerie foto (4 imagini)

Accidentarea lui Denis Drăguș FOTO Captură X (1).png Accidentarea lui Denis Drăguș FOTO Captură X (2).png Accidentarea lui Denis Drăguș FOTO Captură X (3).png Accidentarea lui Denis Drăguș FOTO Captură X (4).png
+4 Foto
labels.photo-gallery

VAR se poate implica la al doilea cartonaș galben și la cornere

La sfârșitul lunii ianuarie, International Board (IFAB) a hotărât să modifice și regulile privind arbitrajul.

În primul rând, crește puterea Video Assistant Referee. La CM 2026, VAR va putea acționa și la al doilea cartonaș galben, și la loviturile de colț.

Până acum, arbitrul avea control absolut la eliminarea dictată pentru două avertismente și la cornere, ceea ce nu se va mai întâmpla.

„În cazul în care există dovezi concrete, oficialii video vor putea cere revizuirea cartonașului roșu consecință a unui al doilea cartonaș galben incorect”, a comunicat IFAB, potrivit The Times.

„De asemenea, li se va permite oficialilor video revizuirea cornerelor acordate greșit, cu condiția ca acest lucru să se poată face imediat, fără a întârzia reluarea jocului”.

IFAB, format din cele patru federații britanice (fiecare cu un vot) și FIFA (care are 4 voturi), a acționat și pentru a evita tragerile de timp.

Arbitrii vor cronometra aruncările de la margine și auturile de poartă.

5 secunde
va avea fiecare jucător pentru a arunca mingea de la margine sau de a relua meciul cu out de poartă, din 6 metri

Dacă acest interval va fi depășit, posesia va fi oferită celeilalte echipe. Tot cu aruncare de la margine sau, în cazul auturilor de poartă, cu lovitură de colț.

Și pentru înlocuiri se va calcula timpul. Fiecare va avea rezervate 10 secunde. Dacă nu se vor respecta cele zece secunde, colegii care-i schimbă vor aștepta un minut înainte să intre pe teren.

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
accidentare FIFA REGULAMENT REGULI
18:46
