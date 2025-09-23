Predicția lui Dembele Balonul de Aur a vorbit despre Lamine Yamal. Ce crede că se va întâmpla cu starul de la Barcelona

Ousmane Dembele (28 de ani), distins cu Balonul de Aur 2025, l-a elogiat pe Lamine Yamal (18 ani), fotbalistul celor de la Barcelona care s-a clasat pe locul 2 în cursa pentru prestigiosul trofeu. Pe locul 3 a fost Vitinha (25 de ani).

Lamine Yamal a primit Trofeul Kopa, acordat celui mai bun jucător sub 21 de ani, pentru al doilea an consecutiv.

Dembele l-a lăudat pe Lamine Yamal: „Va câștiga Balonul de Aur”

Marele învingător al serii a avut cuvinte de laudă pentru puștiul de la Barcelona:

„Am văzut cum a evoluat Lamine Yamal în acest sezon. Este un tânăr extraordinar, un jucător cu multă maturitate.

Cred că, dacă toate planetele se aliniază, va câștiga multe trofee, inclusiv Balonul de Aur . A fost o competiție bună.

Au mai fost și alți jucători, a fost o luptă frumoasă”, a afirmat internaționalul francez, stârnind aplauze din partea întregului teatru.

Dembele a jucat 53 de meciuri în sezonul 2024-2025, în care a marcat 35 de goluri și a oferit 15 pase decisive.

În acest timp, el a ajutat-o pe PSG să câștige Liga Campionilor, campionatul, Cupei Franței și a Supercupei UEFA.

a jucat 53 de meciuri în sezonul 2024-2025, în care a marcat 35 de goluri și a oferit 15 pase decisive. În acest timp, el a ajutat-o pe PSG să câștige Liga Campionilor, campionatul, Cupei Franței și a Supercupei UEFA. Lamine Yamal a jucat 55 de meciuri pentru Barcelona, în care a marcat 18 goluri și a oferit 25 de pase decisive, în sezonul 2024-2025.

Alături de echipa catalană, a câștigat campionatul, Cupa Spaniei și Supercupa Spaniei.

👏 Ousmane Dembélé, sobre Lamine Yamal: "Creo que va a ganar muchos trofeos como el #BallonDor! pic.twitter.com/CIo3UqczP1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 22, 2025

Înainte și după ceremonie, Dembele și Lamine s-au salutat călduros, conform mundodeportivo.com.

„Este o onoare să fiu din nou aici. Vreau să mulțumesc Barcelonei, naționalei, dar și familiei. Nu vreau să uit de colegii mei, ca Raphinha sau Cubarsi, care se află și ei aici”, a declarat Yamal după ce a primit trofeul Kopa.

Dembele și Lamine Yamal s-au întâlnit de mai multe ori ca adversari

Ousmane Dembele a jucat un singur meci în aceeași echipă cu Lamine Yamal, cât timp se aflau la Barcelona, în victoria cu 4-0 în fața celor de la Real Betis, în sezonul 2022-2023. Atunci, Yamal intra pentru doar șapte minute.

Aceștia s-au mai întâlnit, de atunci, doar ca adversari:

În „sferturile” Ligii Campionilor din sezonul 2023-2024, când Barcelona a fost eliminată de PSG cu 4-6.

Cei doi au fost adversari și la echipele lor naționale. O dată în semifinala Euro 2024, când Spania s-a impus cu 2-1 în fața Franței, unul dintre goluri fiind înscris chiar de Lamine Yamal.

S-au întâlnit și în semifinalele Nations League, când Spania se impunea din nou, de data aceasta cu 5-4.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport