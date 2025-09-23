Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Alexandru Mitriță. Foto: SPORT Pictures
Mitriță, „niciun regret” Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 11:15
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 11:28
  • Alexandru Mitriță (30 de ani) și-a anunțat retragerea de la națională, iar mai mulți oameni din fotbal, în frunte cu Mircea Lucescu, i-au transmis că s-a pripit.
  • Fotbalistul care joacă în China, la Zhejiang FC, a postat pe contul de Instagram un mesaj care pare a fi un răspuns pentru selecționer.

Selecționerul a mărturisit, ieri, pentru GOLAZO.ro, că Alex Mitriță nu a discutat cu el înainte să decidă să pună capăt carierei la prima reprezentativă:

„Ce discuție să am? Eu anunțasem lotul, el era trecut pe listă. Eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete”.

Alex Mitriță n-are niciun regret

Astăzi, Mitriță a postat un mesaj elocvent alături de o fotografie cu el zâmbind larg: „Niciun regret în viață, doar lecții învățate”.

Mesajul lui Alex Mitriță, pe Instagram: „Niciun regret în viață, doar lecții învățate"
Mesajul lui Alex Mitriță, pe Instagram: „Niciun regret în viață, doar lecții învățate”

Nu doar Il Luce a avertizat că e posibil ca jucătorul să se fi grăbit.

Fostul internațional Gică Popescu, acum președinte la Farul, a avut un mesaj asemănător:

„E o decizie personală şi nu ştiu argumentele luate în considerare când a ales să se retragă. E păcat pentru echipa naţională, că e un jucător care cred că putea să aducă multă calitate, e jucătorul cel mai bun din campionatul intern, anul trecut. E posibil să se fi pripit”.

4 goluri
în 26 de meciuri a reușit Alexandru Mitriță la naționala României

Stoichiță, fără cuvinte: „Nu știam nimic”

La aproximativ 8 ore de la anunțul retragerii lui Alex Mitriță, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, nu aflase vestea, deși informația fusese postată atât pe site-ul Federației, cât și pe pagina de Facebook a echipei naționale.

Oficialul FRF susține că informația a ajuns la el abia când a fost întrebat de jurnaliști despre subiect, aseară, după Dinamo - Farul 1-1.

„N-am citit scrisoarea... Eu m-am uitat mai mult la meciuri, de unde să știu de scrisori. Nu vedeți că m-ați lăsat fără cuvinte? De unde să știu despre treaba asta? Eu n-am primit-o!

Dacă nu știu de scrisoare, de unde să știu motivul? Atunci, știți dumneavoastră mai bine decât mine? Dați-mi voie să nu cred că își va menține hotărârea asta. La 30 de ani?

Să vedem, nu știu... Să discut mâine. Nu știu dacă Lucescu știa. Nu mi-a spus nimic. Vă dau cuvântul de onoare că nu știam nimic.

S-o fi supărat de la ultima acțiune. Se pot întâmpla multe, dar le trece”, a spus Mihai Stoichiță.

10:01
