„Joc până la 40 de ani” Ce vrea să facă Denis Alibec după ce se lasă de fotbal: „O să mă bag la școală”

Denis Alibec (34 de ani) a anunțat că va juca fotbal până la 40 de ani.

Atacantul a dezvăluit ce va face după retragere în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.

Internaționalul român Denis Alibec este văzut drept unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale.

A jucat în trecut la Inter Milano, însă cele mai mari realizări le-a obținut în Liga 1, unde a cucerit trei titluri de campion cu Farul, CFR Cluj și Astra Giurgiu.

Denis Alibec: „Trebuie să am grijă ce mănânc”

Într-un interviu fără perdele acordat pentru GOLAZO.ro, jucătorul de la FCSB a vorbit despre accidentările suferite în ultima perioadă, precum și despre ce plănuiește să facă după ce își va agăța ghetele-n cui.

Ți-e frică de momentul retragerii?

Mă gândesc, mai ales când mă accidentez. Uite, cum este acum. Nu mai avusesem accidentări de vreo patru ani și mă simțeam foarte bine. Dar când te ia ceva, parcă te iau toate, nu știu cum să zic … Dar eu zic că mai am de jucat.



Trebuie să am grijă de mine, să mă pregătesc bine, să am grijă ce mănânc, cum mă antrenez și cred că voi juca până la 40 de ani. Mă apuc eu de ceva la mini-fotbal, văd eu, nu mă las.

Nu te vezi ieșind din fotbal nici după retragere?

Nu, probabil voi deveni antrenor. O să mă bag la școală și voi încerca să devin antrenor.

395 de meciuri a disputat Denis Alibec de-a lungul carierei sale. A marcat 125 de goluri

