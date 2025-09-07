Marele viciu al lui Alibec Atacantul de la FCSB face dezvăluiri: „Fără el eram mai sus în carieră”

Denis Alibec (34 de ani) a dezvăluit care a fost marele său viciu.

Atacantul a explicat ce face în timpul său liber în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.

Într-un interviu fără perdele acordat pentru GOLAZO.ro, jucătorul de la FCSB a vorbit despre relația sa tensionată cu presa sportivă din România, dar și despre viciul care i-a dăunat cel mai mult.

Te-ai simțit vânat?

Mereu am fost vânat de presă. Mai ales cu multe minciuni, să spun așa. Episodul EURO 2016, când s-a spus că am fumat în vestiar, dar nu este adevărat. (...) Subiectul cu kilogramele, iar, care nu a fost mereu adevărat. Cu alcoolul … eu nu beau alcool! Cu ieșitul în cluburi, la fel, eu nu prea ies, ies foarte rar. Mi s-a creat așa, o imagine care nu este deloc adevărată.

Care crezi că a fost cel mai mare viciu al tău, cel care ți-a dăunat cel mai mult?

Probabil jucatul pe calculator. Asta cred. Poate eram mai sus acum, dacă nu mă jucam. Dar acolo îmi găseam eu liniștea, să zic așa. Când veneam de la antrenament sau de la meci sau când aveam o problemă, mă jucam puțin și uitam de toate problemele. Mă mai joc și acum, dar mai puțin (râde).

