Denis Alibec (34 de ani) , jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre persoanele care l-au ajutat să devină fotbalistul de astăzi.

, jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre persoanele care l-au ajutat să devină fotbalistul de astăzi. Atacantul, abandonat de tatăl său, căruia „nu îi poartă pică”, a fost crescut de mamă, cu sprijinul unchiului și al bunicii.

Alibec a explicat cum a fost copilăria sa în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.

Internaționalul român Denis Alibec este văzut drept unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale.

A jucat în trecut la Inter Milano, însă cele mai mari realizări le-a obținut în Liga 1, unde a cucerit trei titluri de campion cu Farul, CFR Cluj și Astra Giurgiu.

Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”

Fotbalistul a descris ce a însemnat mama sa pentru el, mai ales că a fost nevoită să se descurce și să îi asigure micului Denis tot ce avea nevoie.

„E totul pentru mine, îți dai seama. Mi-a fost alături toată viața. M-a învățat majoritatea lucrurilor pe care le știu și îi mulțumesc pentru asta.

La fel, bunica e sufletul meu. M-a iubit cred că mai mult decât orice. Cred că bunătatea pe care o am în viața de zi cu zi se trage de la ea”, a spus Alibec.

Întrebat ce i-a lipsit în copilărie, Denis Alibec a răspuns:

Sincer, nu mi-a lipsit nimic. Chiar dacă nu aveam posibilități, toată lumea muncea pentru mine, pentru că eram singurul copil, și eu chiar nu am simțit că nu aveam îndeajuns. Aveam mereu cu ce să mă îmbrac, aveam minge mereu, asta era cel mai important pentru mine Denis Alibec

Alibec a strâns 43 de apariții la echipa națională, iar una dintre promisiunile făcute mamei sale a fost că va ajunge să joace sub tricolor.

„I-am spus (n.r. mamei) pe la 12 ani că o să ajung să joc în națională și că o să ajung să joc în Champions League.

Acum mai am doar Champions League-ul de realizat”, a spus Alibec.

13 meciuri a bifat Denis Alibec în competițiile europene: opt în Europa League (trei cu FCSB și cinci cu Astra) și cinci în Conference League, alături de CFR.

Denis Alibec: „ Nu-i port pică tatălui meu”

De asemenea, fotbalistul a vorbit și despre tatăl său, care l-a părăsit în copilărie.

„Tata este în Anglia, la muncă. Țin legătura cu el, chiar dacă îmi pare rău că nu a fost lângă mine când am avut nevoie. În schimb l-am avut pe unchiul meu, care mi-a fost ca un tată, ca un frate, și îi mulțumesc pentru asta.

Da, tata a făcut greșeli în viața lui, dar nu-i port pică, pentru că el mi-a dat viață. Și încerc acum cât de cât să am o relație destul de bună cu el.

N-am avut niciodată ură pe el, să zic așa. Putea face mai mult, dar știi și tu cum e. Nu toate persoanele sunt la fel”; a mai spus atacantul.

GALERIE FOTO: Imagini spectaculoase din cariera lui Denis Alibec

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport