U Cluj - Dinamo 1-1 Cele două formații și-au împărțit punctele frățește într-un meci fără miză
U Cluj – Dinamo. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

U Cluj - Dinamo 1-1 Cele două formații și-au împărțit punctele frățește într-un meci fără miză

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 22:29
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 22:30
  • U Cluj - Dinamo 1-1. „Câinii” lui Zeljko Kopic au obținut o remiză în ultimele minute și sunt cu gândul doar la finala barajului pentru Conference League.

Cele două formații s-au întâlnit într-un meci fără miză, însă ambele au forțat acțiunile ofensive.

Dinamo a pus puțin pericol în prima repriză, prin câteva acțiuni ale lui Musi și o bară bifată de Alex Pop, însă echipa mai prezentă în atac a fost U Cluj.

După câteva acțiuni irosite de Trică, Gheorghiță a deschis scorul în minutul 30, cu un șut la colțul scurt, pe jos, care l-a surprins pe portarul Roșca.

U Cluj - Dinamo 1-1. „Alb-roșiii” au forțat egalarea până la final

În partea secundă, „câinii” lui Kopic au forțat egalarea, însă șuturile de la distanță și acțiunile din careu nu i-au dat deloc emoții lui Ștefan Lefter până spre finalul jocului.

Egalarea a venit abia în minutul 85, când Musi a trimis în poartă din 6 metri, după ce a apărut perfect la capătul unei centrări din partea stângă.

Astfel, elevii lui Kopic încheie play-off-ul cu o remiză și se pregătesc de finala barajului pentru Conference League, pe 29 mai, de la 20:30, contra câștigătoarei dintre FCSB și Botoșani.

Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Citește și
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Citește mai mult
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”

U Cluj - Dinamo 1-1

  • Au marcat: Gheorghiță (30) / Musi (85)

Final de meci.

Min. 85 - Gol Dinamo! Musi restabilește egalitatea după ce a apărut la capătul unei centrări și reia din 6 metri, pentru 1-1.

Min. 81 - Iese Cristea, intră Macalou, în timp ce la Dinamo Duțu este înlocuit de Toader.

Min. 66 - Iese Mikanovic, intră Chipciu.

Min. 61 - Musi trimite un șut violent din afara careului, însă mingea trece mult pe deasupra porții lui Lefter.

Min. 60 - Ies Boateng și Opruț, intră Ikoko și Țicu.

Min. 56 - Ies Simion, Drammeh și Trică, intră Nistor, Codrea și Postolachi.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Mihai și Mărginean, intră Tarbă și Milanov.

Pauză la Cluj.

Min. 45+1 - Trică șutează pe jos, din unghi, la colțul scurt, însă Roșca respinge în corner fără mari probleme.

Min. 30 - Gol U Cluj! Gheorghiță deschide scorul cu un șut din colțul careului, plasat perfect pe colțul scurt, surprinzându-l pe Roșca.

Min. 20 - Ocazie mare pentru Dinamo. Pop trimite un șut foarte bun de la mare distanță, însă mingea lovește stâlpul porții adverse.

Min. 17 - Atanas Trică reușește să marcheze după ce a primit o pasă foarte bună în careu, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Min. 4 - Musi primește o pasă lungă la marginea careului, preia de lângă fundașii centrali, însă șutul său din întoarcere se duce mult pe lângă poartă.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Silva - Simion, Drammeh - Stanojev, Bic, Gheorghiță - Trică
  • Rezerve: Gertmonas, Coșa, Chinteș, Codrea, Chipciu, Pall, Orban, El Sawy, Nistor, Macalou, Postolachi
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Dinamo: Roșca - Duțu, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop, Caragea
  • Rezerve: Epassy, Lixandru, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Toader, Ikoko, Țicu
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Baban Vlad. Asistenți: Badea Marius și Constantinescu Daniela. Arbitru VAR: Petrescu Radu. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj)

Zeljko Kopic: „Vrem să punem tot acest sezon în ultimele 90 de minute”

Dinamo este deja în „finala” barajului pentru Conference League și va întâlni câștigătoarea duelului dintre FCSB și FC Botoșani, de pe 24 mai.

„Focusul este doar pe acest meci. Trebuie să fim serioși. Și, din nou, nu contează cine va începe partida sau cine va intra de pe bancă. Trebuie să facem tot posibilul să jucăm un fotbal bun.

Din punct de vedere al rezultatului, nu există o presiune pentru Cluj. Este la fel și pentru noi. Dar este normal să avem ambiție și să jucăm un fotbal competitiv.

Vom vedea după meciul de duminică modul în care se va termina acea partidă și, după aceea, vom pregăti jocul în cel mai bun mod posibil. Nu contează cine va fi adversarul nostru.

Până acum avem un sezon bun. Suntem pe locul patru și, bineînțeles, vrem să fim pregătiți pentru acel meci suplimentar și să punem tot acest sezon în ultimele 90 de minute”, a declarat Kopic, conform dinamo1948.club.

2-1
a fost scorul celei mai recente întâlniri dintre cele două în Superliga. Atunci, „câinii” s-au impus prin golurile marcate de Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi, în timp ce pentru ardeleni a înscris Atanas Trică

Cristiano Bergodi: „Meciul nu are miză, dar e important să terminăm cu bine, pentru imaginea clubului

Universitatea Cluj nu a mai pierdut pe teren propriu în campionat din 1 noiembrie 2025, când a fost învinsă de FCSB, scor 0-2. De atunci, ardelenii au avut un parcurs excelent acasă, cu 11 victorii și o remiză.

„Meciul nu are miză, e adevărat, dar contează. E o partidă din care încercăm să scoatem cât mai multe puncte. Mi se pare corect să onorăm campionatul. E important să terminăm cu bine, nu ar fi frumos să nu terminăm bine campionatul, pentru imaginea clubului.

Pentru Dinamo se prelungește sezonul sigur, cu o săptămână, pentru că așteaptă meciul cu una dintre FCSB și Botoșani, pentru o cupă europeană.

Pentru noi nu contează dacă joacă mâine cu echipa cea mai bună sau menajează unii jucători. Pe noi nu ne interesează acest lucru, poate că da, poate că nu, vom vedea pe teren”, a spus Bergodi, conform fcucluj.ro.

Și noi vom vedea mâine formula, nu spun niciodată, înainte de un meci, cine joacă, cine nu joacă. Pot să spun cine e accidentat sau cine stă bine, dar nu dau indicațiile. Jucătorii știu de la mine, când facem ultimul antrenament și văd pe teren cine va juca mâine, dar sigur o echipă competitivă. Avem un lot bun, care se poate îmbunătăți, însă sigur vom afișa o formație competitivă Cristiano Bergodi

Clasamentul în play-off

EchipaMeciuriPuncte
1. U Craiova949
2. U Cluj945
3. CFR Cluj1043*
4. Dinamo938
5. FC Rapid933
6. FC Argeș1032
*beneficiază de rotunjire

Citește și

Îl provoacă pe Guardiola Tehnicianul lui Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Pep: „Ar trebui să fie mândru să mă înlocuiască”
Campionate
23:00
Îl provoacă pe Guardiola Tehnicianul lui Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Pep: „Ar trebui să fie mândru să mă înlocuiască”
Citește mai mult
Îl provoacă pe Guardiola Tehnicianul lui Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Pep: „Ar trebui să fie mândru să mă înlocuiască”
„Acolo am o problemă” Basarab Panduru a comentat lotul României anunțat de Hagi: „Așa văd eu lucrurile acum”
Nationala
22:58
„Acolo am o problemă” Basarab Panduru a comentat lotul României anunțat de Hagi: „Așa văd eu lucrurile acum”
Citește mai mult
„Acolo am o problemă” Basarab Panduru a comentat lotul României anunțat de Hagi: „Așa văd eu lucrurile acum”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
dinamo bucuresti Cristiano Bergodi liga 1 u cluj zeljko kopic
Știrile zilei din sport
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Diverse
24.05
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Citește mai mult
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Superliga
24.05
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Citește mai mult
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Diverse
24.05
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Citește mai mult
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Diverse
24.05
Dezastrul din Ghencea CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Citește mai mult
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:06
„Suntem favoriți!” Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
„Suntem favoriți!”  Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
23:30
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
23:39
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
23:13
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Superliga
24.05
Târnovanu, la U Craiova?! Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Citește mai mult
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Superliga
24.05
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Citește mai mult
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Campionate
24.05
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Citește mai mult
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
B365
23.05
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 20 rapid 19 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share