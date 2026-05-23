U Cluj - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani) a tras câteva concluzii după ultima etapă a sezonului, în care echipa sa a încheiat pe locul 4 în play-off.

Dinamo nu a reușit să țină pasul în lupta pentru titlu, însă echipa este aproape de atingerea unui obiectiv important, fiind la doar un meci de revenirea în cupele europene, după o lungă perioadă de timp.

U Cluj - Dinamo 1-1 . Zeljko Kopic: „Nu contează cine va fi adversarul, nu va fi un meci ușor”

Tehnicianul croat nu a spus foarte multe cuvinte despre duelul de sâmbătă seară, insistând mai mult pe meciul decisiv de vinerea viitoare.

„Privesc lucrurile pozitive din acest meci, mentalitatea, atitudinea. Totul e în regulă. Mihnea Toader și-a făcut debutul, iar analiza și pregătirea pentru noul sezon vor începe după meciul de baraj.

Am răspuns de multe ori. Gândul meu e doar aici și totul e despre meciul de baraj și apoi vom vedea. Nu contează cine va fi adversarul, nu va fi un meci ușor.

Vreau să văd meciul de mâine (n.r. - duminică, 24 mai), cum sunt ambele echipe, cum se prezintă. Nu contează cine va fi adversarul nostru. Ne vom depăși limitele, să arătăm varianta noastră cea mai bună pentru a câștiga acest baraj”, a spus Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

Finala barajului pentru Conference League va avea loc vineri, 29 mai, de la 20:30. Dinamo va juca cu câștigătoarea dintre FCSB și FC Botoșani.

