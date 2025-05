„Un an prost” Denis Alibec nu s-a ferit de cuvinte după meciul cu Oțelul: „Putem să salvăm ceva” + Detalii despre accidentare

OȚELUL - FARUL 0-0. Denis Alibec (34 de ani), atacantul „marinarilor”, crede că un potențial baraj pentru preliminariile Conference League ar putea salva sezonul echipei antrenate de Gheorghe Hagi (60 de ani).

Alibec a catalogat sezonul Farului ca fiind unul „prost”, însă este convins că acesta ar putea fi salvat dacă echipa antrenată de Gheorghe Hagi va reuși să prindă în final locul de baraj pentru preliminariile Conference League.

OȚELUL - FARUL. Denis Alibec: „Putem să salvăm ceva cu acest baraj de Europa”

Denis Alibec spune că Farul s-a confruntat cu multe probleme în acest sezon.

„Noi am venit să câștigăm, vă dați seama. Am încercat, am jucat fotbal, zic eu, mult mai bine decât ultimele meciuri, dar n-am reușit să marcăm și acum suntem la mâna celor două echipe(n.r. - UTA și Petrolul).

Am avut multe probleme în acest sezon. Și atac, am luat și goluri foarte multe.

N-am reușit să marcăm. N-am creat ocazii foarte multe cum o făceam în trecut. A fost un an prost, zic eu, per total. Dar putem să salvăm ceva cu acest baraj de Europa”, a spus Denis Alibec la Digi Sport.

Cum poate prinde Farul barajul pentru Europa

Singura condiție ca trupa lui Hagi să prindă barajul pentru Europa este să se afle la finalul play-out-ului în primele 4 poziții, adică maxim locul 10.

În urma remizei albe de la Galați, prezența Farului la barajul pentru Europa depinde de meciurile celor de la UTA Arad și Petrolul Ploiești:

UTA Arad nu trebuie să câștige cu Gloria Buzău

Petrolul Ploiești nu trebuie să câștige cu Poli Iași

Denis Alibec: „Voi face control probabil și sper să nu fie nimic grav”

Titular în meciul de la Galați, Alibec a ieșit accidentat în minutul 60 al partidei, fiind schimbat cu Iustin Doicaru (18 ani).

Atacantul a oferit mai multe detalii despre starea lui de sănătate.

„Da, trebuie să fac un control. M-am înțepat ceva la genuchi, nu știu ce s-a întâmplat. Am avut o fază când am alunecat în a doua repriză și am simțit că o înțepătură în genunchi.Acum să vedem. Mâine voi face control probabil și sper să nu fie nimic grav”, a dăugat Alibec.

Alibec a fost întrebat și despre schimbările ce ar trebui să existe la Farul, începând de sezonul viitor.

„În primul rând, trebuie să începem bine, trebuie să ne respectăm identitatea fotbalistică, să pasăm, să avem posesie, să controlăm noi meciul cum o făceam înainte. Pentru că foarte multe echipe ne-au dominat anul acesta și nu ne stă în caracter”, a concluzionat Alibec.

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt* 8 36 2. Oţelul Galaţi 9 35 3. Farul* 9 31 4. UTA Arad 8 30 5. Poli Iaşi 8 28 6. Petrolul 8 28 7. FC Botoşani* 8 26 8. Sepsi* 8 26 9. Unirea Slobozia 8 24 10. Gloria Buzău 8 16

*Au beneficiat de rotunjire