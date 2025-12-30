Ce se întâmplă cu Alibec în 2026? Patronul FCSB a luat decizia în privința atacantului: „Poate să facă asta”

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani), jucător revenit la FCSB în vară.

Finanțatorul de la FCSB a transmis că vrea ca atacantul să rămână alături de echipă în cantonament și îi va acorda șanse și în restul sezonului.

Alibec nu a mai bifat niciun minut la FCSB de mai bine de o lună, din cauza unei accidentări, însă patronul campioanei vrea să conteze pe serviciile acestuia în continuare.

Gigi Becali: „Eu am încredere în Alibec”

Becali e încrezător acum că Alibec poate face un cantonament bun, care să-l ajute să obțină performanțe pe teren, după ce în prima parte a sezonului s-a confruntat fie cu accidentări, fie cu o formă departe de cea din sezonul anterior.

„De Alibec m-a întrebat Mihai (n.r. - Stoica) ce facem cu el, dacă îl ia în cantonament. I-am zis că eu în Alibec am încredere. Alibec poate să se antreneze, să facă un cantonament bun în iarnă și să fie bombă, cel mai tare atacant.

Eu am încredere în Alibec. Adică eu am spus, în primul rând, că și-a scos banii. Cum și-a scos banii? Păi, i-a dat pasă de gol lui Miculescu (n.r. - în victoria cu G.A. Eagles, în Europa League, 1-0). Și-a scos banii, gata”, a transmis Becali, la Digi Sport.

Alibec a ajuns la FCSB în vară, liber de contract de la Farul, pentru a doua oară, după transferul din 2017, în urma căruia a petrecut un an și jumătate la echipă.

11 apariții a bifat Alibec în acest sezon pentru FCSB, reușind un gol și o pasă decisivă, fără să fie integralist în niciuna dintre partide

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport