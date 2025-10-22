Alibec își cere scuze Fotbalistul va merge în fața Peluzei Nord, înainte de meciul cu Bologna

Denis Alibec (34 de ani), atacantul celor de la FCSB, vrea să își ceară scuze în fața Peluzei Nord, înaintea meciului cu Bologna.

Duelul din etapa #3 a fazei principale din Europa League se va disputa mâine, de la ora 19:45, pe Arena Națională.

FCSB - Bologna va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe DigiSport 1.

La sfârșitul partidei contra celor de la Metaloglobus, 1-2, Denis Alibec a intrat în conflict cu galeria lui FCSB.

Denis Alibec o dă la pace cu Peluza Nord: „A considerat că a fost o neînțelegere”

Cu o zi înaintea duelului contra celor de la Bologna, managerul Mihai Stoica a dezvăluit că Denis Alibec dorește să se împace cu galeria.

„Asta chiar dacă a considerat că a fost o neînțelegere, pentru că erau doar trei băieți care au avut ceva de împărțit cu el.

El mâine vrea să meargă înainte de a începe meciul, să-și prezinte scuzele Peluzei Nord ”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Managerul celor de la FCSB a făcut apel la adresa suporterilor din Peluza Nord pentru a trece peste incidentul de la meciul din etapa #13 a Ligii 1:

„Am încredere în maturitatea și în echilibru Peluzei Nord, pentru că au demonstrat de foarte multe ori că sunt alături de echipă și în momentele dificile, că aici așa se va soluționa acest pui de conflict.

Sper că de mâine să fie pace și evoluția echipei să nu-i mai facă pe ultrași să strige ce au strigat după meciul cu Metaloglobus. Plus că, pe bună dreptate, aveau motive să fie nemulțumiți”.

VIDEO Denis Alibec, în conflict cu fanii după eșecul cu Metaloglobus 1-2

La finalul partidei de la Clinceni, jucătorii celor de la FCSB s-au dus spre propriii suporteri pentru a-i saluta, însă au fost huiduiți de fani.

Atacantul „roș-albaștrilor”, Denis Alibec, nu a suportat tratamentul dur al Peluzei Nord și a intrat în conflict cu suporterii.

Fotbalistul a fost îndepărtat cu greu din fața galeriei de către Siyabonga Ngezana și Mihai Lixandru.

