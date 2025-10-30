„Nu înțeleg de ce l-au cumpărat pe Blănuță” Cum a fost numit românul de o legendă a Ucrainei: „Dacă tot nu joacă, măcar asta să facă”

Viktor Leonenko (68 de ani), fost atacant al naționalei Ucrainei, crede că transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev este un eșec total.

Din momentul în care și-a donat primul salariu către armata ucraineană, în încercarea de a se împăca cu fanii, Blănuță a mai prins doar 35 de minute în tricoul lui Dinamo Kiev.

Vladislav Blănuță a fost ironizat de un fost internațional ucrainean: „ Să-l trimită în politică”

Întrebat pe cine ar vrea să vadă în atacul lui Dinamo Kiev în derby-ul cu Shakthar Donetsk din campionatul Ucrainei, Leonenko l-a nominalizat pe Eduardo Guerrero.

Fostul fotbalist a spus că Andriy Yarmolenko nu este obișnuit să joace vârf, iar cu privire la Blănuță a făcut un comentariu acid.

„În ceea ce-l privește pe «politicianul» Blănuță , aceasta este o întrebare pentru Igor Mykhailovych Surkis (n.r. patronul lui Dinamo Kiev). Nici măcar nu înțeleg de ce l-au cumpărat.

Au aruncat cu 2 milioane, iar el încă stă pe bancă. Puteau să-l trimită pe teren când scorul era 3-0 (n.r. în victoria cu Kryvbas, scor 4-0). Atunci, măcar să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă”, a spus Viktor Leonenko, potrivit sport.ua.

278 de minute a jucat Vladislav Blănuță pentru Dinamo Kiev, în toate competițiile

Vladislav Blănuță, un singur șut pe poartă

Ultimul meci în care a evoluat Vladislav Blănuță a fost pe 23 octombrie, în duelul cu Samsunspor din Conference League, scor 0-3. Atunci, vârful a jucat doar 16 minute.

Blănuță nu a reușit să-și pună amprenta asupra jocului celor de la Dinamo Kiev și nu stă bine nici din punct de vedere al cifrelor înregistrate. Atacantul a expediat 7 șuturi în 8 meciuri jucate:

5 în campionat

1 în Conference League

1 în Cupa Ucrainei

1 șut pe poartă a trimis Vladislav Blănuță în meciurile jucate în tricoul lui Dinamo Kiev

Fotbalistul a fost de 2 ori titular în acest sezon și o singură dată a fost integralist, în victoria cu Oleksandria din Cupa Ucrainei, scor 2-1.

