A dat gol și a fost schimbat FOTO. Denis Alibec și-a făcut treaba în prima repriză a meciului cu Gloria Bistrița, dar nu a fost de ajuns

Gloria Bistrița - FCSB. Denis Alibec (34 de ani) a bifat un gol și o pasă decisivă în prima repriză a meciului din Cupa României.

Chiar dacă a avut o prestație foarte bună, atacantul roș-albaștrilor a fost schimbat la pauză.

Alibec a reușit, miercuri, primul gol de la revenirea sa la FCSB din această vară.

Gloria Bistrița - FCSB. Denis Alibec, gol și pasă de gol

În minutul 26 al partidei cu Gloria Bistrița, Adrian Șut a fost faultat în careul advers, iar arbitrul Sebastian Lăstun a dictat penalty pentru campioana României.

Alibec a luat mingea pentru a executa lovitura de la 11 metri. Atacantul a înscris după ce a șutat puternic, pe centrul porții lui Avram.

Chiar înainte de pauză, în minutul 44, FCSB a pornit pe un contraatac. Alibec a pătruns cu mingea spre poarta Gloriei și i-a pasat cu exteriorul lui Mamadou Thiam, spre colțul stâng al careului.

Atacantul venit de la U Cluj a reușit să înscrie și el, în urma unui șut superb. Mingea s-a dus la colțul lung, fix lângă bară.

Chiar dacă a avut o prestație foarte bună, Denis Alibec nu s-a mai aflat pe teren în repriza secundă. Daniel Bîrligea i-a luat locul.

Gigi Becali: „Ce să-i facem lui Alibec?”

La finalul partidei de duminică dintre FCSB și UTA Arad, scor 4-0, Alibec nu a mers cu colegii la galerie. A plecat nervos, direct la vestiare, după ce a șutat puternic într-o minge.

Acesta a fost nemulțumit pentru că nu a jucat mai mult în meciul din etapa 14 din Liga 1, Alibec fiind introdus în minutul 85 al partidei, în locul lui Daniel Bîrligea.

Gigi Becali, patronul campioanei, a vorbit după meci despre gestul atacantului venit de la Farul.

„Ce să-i facem lui Alibec? El vrea să dea el gol, dar când l-am băgat… o să-l băgăm acum, de exemplu. Fac și eu ca Mirel, care are dreptate, sunt 25 de jucători, de ce să nu se supere și ăia?

El e supărat că de ce n-a jucat, de ce n-a marcat. Ce să fac, mă tată?

O să te bag, măcar cu Bistrița să dai gol. El e un om foarte bun, dar are mâniile lui. Se supără precum copiii. Își revine. La fotbal trebuie să demonstrezi”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

