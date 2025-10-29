A dat gol și a fost schimbat FOTO. Denis Alibec și-a făcut treaba în prima repriză a meciului cu Gloria Bistrița, dar nu a fost de ajuns +17 foto
Foto: SPORT Pictures
A dat gol și a fost schimbat FOTO. Denis Alibec și-a făcut treaba în prima repriză a meciului cu Gloria Bistrița, dar nu a fost de ajuns

George Neagu
Publicat: 29.10.2025, ora 23:00
Actualizat: 29.10.2025, ora 23:00
  • Gloria Bistrița - FCSB. Denis Alibec (34 de ani) a bifat un gol și o pasă decisivă în prima repriză a meciului din Cupa României.
  • Chiar dacă a avut o prestație foarte bună, atacantul roș-albaștrilor a fost schimbat la pauză.

Alibec a reușit, miercuri, primul gol de la revenirea sa la FCSB din această vară.

Gloria Bistrița - FCSB. Denis Alibec, gol și pasă de gol

În minutul 26 al partidei cu Gloria Bistrița, Adrian Șut a fost faultat în careul advers, iar arbitrul Sebastian Lăstun a dictat penalty pentru campioana României.

Alibec a luat mingea pentru a executa lovitura de la 11 metri. Atacantul a înscris după ce a șutat puternic, pe centrul porții lui Avram.

Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României
Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României

Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României
Chiar înainte de pauză, în minutul 44, FCSB a pornit pe un contraatac. Alibec a pătruns cu mingea spre poarta Gloriei și i-a pasat cu exteriorul lui Mamadou Thiam, spre colțul stâng al careului.

Atacantul venit de la U Cluj a reușit să înscrie și el, în urma unui șut superb. Mingea s-a dus la colțul lung, fix lângă bară.

Chiar dacă a avut o prestație foarte bună, Denis Alibec nu s-a mai aflat pe teren în repriza secundă. Daniel Bîrligea i-a luat locul.

Gigi Becali: „Ce să-i facem lui Alibec?”

La finalul partidei de duminică dintre FCSB și UTA Arad, scor 4-0, Alibec nu a mers cu colegii la galerie. A plecat nervos, direct la vestiare, după ce a șutat puternic într-o minge.

Acesta a fost nemulțumit pentru că nu a jucat mai mult în meciul din etapa 14 din Liga 1, Alibec fiind introdus în minutul 85 al partidei, în locul lui Daniel Bîrligea.

Gigi Becali, patronul campioanei, a vorbit după meci despre gestul atacantului venit de la Farul.

„Ce să-i facem lui Alibec? El vrea să dea el gol, dar când l-am băgat… o să-l băgăm acum, de exemplu. Fac și eu ca Mirel, care are dreptate, sunt 25 de jucători, de ce să nu se supere și ăia?

El e supărat că de ce n-a jucat, de ce n-a marcat. Ce să fac, mă tată?

O să te bag, măcar cu Bistrița să dai gol. El e un om foarte bun, dar are mâniile lui. Se supără precum copiii. Își revine. La fotbal trebuie să demonstrezi”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

FOTO. FCSB - UTA Arad, 4-0

FCSB - UTA, meci FOTO
