Dialog aprins Șucu - „Corsicanu'” FOTO Patronul Rapidului, vizibil deranjat la oficială, cu U Cluj: ce i-ar fi spus fostului lider de galerie

Rapid - U Cluj 0-2. Înainte ca partida din Giulești să înceapă, camerele TV l-au surprins pe Dan Șucu, finanțatorul giuleștenilor, în timp ce purta o discuție aprinsă cu Gigi Răducanu, poreclit „Corsicanu'”, fostul lider al galeriei.

Rapid și U Cluj s-au întâlnit în cadrul etapei 24 din Liga 1, iar oaspeții au reușit să se impună grație golurilor marcate de Mendy ('67), Nistor ('85, penalty).

FOTO. Discuție în contradictoriu între Dan Șucu și Gigi „Corsicanu'”

Înainte de începutul partidei, Dan Șucu a fost surprins la oficială, în timp ce purta o discuție aprinsă cu Gigi „Corsicanu'”, fostul lider al galeriei Rapidului.

Finanțatorul giuleștenilor părea vizibil deranjat, în timp ce gesticula și îi explica ceva lui „Corsicanu'”.

Silviu Tudor Samuilă, moderatorul emisiunii și editorialist GOLAZO.ro, a detaliat în studioul Prima Sport care ar fi fost cuvintele spuse de Dan Șucu în acele momente:

„Se vede când îi spune Șucu lui Corsicanu: «Te rog eu frumos, vorbește civilizat dacă vrei să avem un dialog, știi foarte bine la ce mă refer»”.

Ulterior, Rapid a pierdut partida din etapa 24 și a ratat șansa să urce pe primul loc în Liga 1. În acest moment, giuleștenii se află pe locul 3, cu 45 de puncte.

Lider este Craiova, care are 46 de puncte, dar cu un meci mai puțin disputat. Oltenii urmează să se dueleze duminică cu Farul, de la ora 17:15. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În finalul partidei, Dan Șucu a fost foarte dezamăgit. Camerele de filmat l-au surprins împietrit pe patronul giuleștenilor.

Îmbrăcat gros, pentru temperatura sub zero din Capitală, cu un fes pe cap, patronul giuleștenilor a încercat să-și să-și ascundă deznădejdea și și-a acoperit fața cu gulerul.

Pentru Rapid, înfrângerea cu U Cluj a fost a doua suferită pe teren propriu în acest sezon. Precedenta data din 21 septembrie 2025, când giuleștenii pierdeau, 1-2, împotriva celor de la Hermannstadt.

Etapa următoare, alb-vișiniii au ocazia să-și ia revanșa în fața celor de la Hermannstadt, într-o partidă programată marți, cu începere de la ora 20:30.

Duelul de la Sibiu va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

