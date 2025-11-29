Moment șocant în Turcia FOTO+VIDEO. Echipa lui Maxim a marcat în timp ce jucătorii se băteau în careu! » Ce note au primit Sorescu și Drăguș

Gaziantep - Eyupspor 1-2. Emmanuel Boateng (29 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat în timp ce jucătorii celor două echipe se băteau în careu.

Românii Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș au jucat în duelul de pe stadionul „Kamil Ocak” din Gaziantep.

Finalul meciului dintre Gaziantep și Eyupspor a adus un moment tensionat în careul oaspeților.

Gaziantep a marcat în timp ce jucătorii se băteau în careu

În cel de-al cincilea minut de prelungiri, Drissa Camara a intrat cu mingea în careul lui Eyupspor și a căzut, dar arbitrul Omer Guldibi a lăsat jocul să continue.

Ivorianul a intrat în conflict cu Robin Yalcin, fundașul celor de la Eyupspor, iar în scurt timp s-a creat un meleu în careul oaspeților, în care inclusiv portarul gazdelor, Zafer Gorgen, a fost implicat.

Emmanuel Boateng a profitat de faptul că poarta era goală, a șutat de la marginea careului și a marcat. Centralul partidei a validat reușita mijlocașului ghanez, în ciuda faptului că se duceau lupte grele în careu!

Gaziantep nu a mai avut timp pentru a egala și a cedat toate cele 3 puncte.

Notele primite de Alexandru Maxim și Denis Drăguș

Fostul internațional român Alexandru Maxim a fost integralist în înfrângerea lui Gaziantep contra celor de la Eyupspor.

Mijlocașul a avut realizări limitate în partida de astăzi, reușind să expedieze două șuturi pe poartă, însă fără să creeze pericol.

6,3 este nota pe care a primit-o Alexandru Maxim, conform SofaScore

La pauză, Burak Yilmaz l-a introdus pe Deian Sorescu în locul lui Luis Perez. Românul a răsplătit încrederea tehnicianului, câștigând toate duelurile de pe flancul drept.

7,6 este nota acordată fundașului pentru prestația din Gaziantep - Eyupspor 1-2, potrivit sursei menționate

În tabăra celor de la Eyupspor, Denis Drăguș a fost titular, dar prestația sa a fost una modestă. Atacantul român a fost scos de pe teren în minutul 84.

6,7 este nota pe care a primit-o Denis Drăguș

