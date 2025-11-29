Moment șocant în Turcia FOTO+VIDEO. Echipa lui Maxim a marcat în timp ce jucătorii se băteau în careu! » Ce note au primit Sorescu și Drăguș

- Gaziantep - Eyupspor 1-2. Emmanuel Boateng (29 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat în timp ce jucătorii celor două echipe se băteau în careu.
- Românii Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș au jucat în duelul de pe stadionul „Kamil Ocak” din Gaziantep.
Finalul meciului dintre Gaziantep și Eyupspor a adus un moment tensionat în careul oaspeților.
Gaziantep a marcat în timp ce jucătorii se băteau în careu
În cel de-al cincilea minut de prelungiri, Drissa Camara a intrat cu mingea în careul lui Eyupspor și a căzut, dar arbitrul Omer Guldibi a lăsat jocul să continue.
Ivorianul a intrat în conflict cu Robin Yalcin, fundașul celor de la Eyupspor, iar în scurt timp s-a creat un meleu în careul oaspeților, în care inclusiv portarul gazdelor, Zafer Gorgen, a fost implicat.
Galerie foto (6 imagini)
Emmanuel Boateng a profitat de faptul că poarta era goală, a șutat de la marginea careului și a marcat. Centralul partidei a validat reușita mijlocașului ghanez, în ciuda faptului că se duceau lupte grele în careu!
Gaziantep nu a mai avut timp pentru a egala și a cedat toate cele 3 puncte.
Notele primite de Alexandru Maxim și Denis Drăguș
Fostul internațional român Alexandru Maxim a fost integralist în înfrângerea lui Gaziantep contra celor de la Eyupspor.
Mijlocașul a avut realizări limitate în partida de astăzi, reușind să expedieze două șuturi pe poartă, însă fără să creeze pericol.
La pauză, Burak Yilmaz l-a introdus pe Deian Sorescu în locul lui Luis Perez. Românul a răsplătit încrederea tehnicianului, câștigând toate duelurile de pe flancul drept.
În tabăra celor de la Eyupspor, Denis Drăguș a fost titular, dar prestația sa a fost una modestă. Atacantul român a fost scos de pe teren în minutul 84.