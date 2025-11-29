 Are o avere din tenis, dar nu e suficient  Cu ce a ajuns să se ocupe jucătoarea care a învins-o pe Halep în finala RG 2017: „Sunt uluită că face asta”
Jelena Ostapenko/ Foto: IMAGO
Tenis

Are o avere din tenis, dar nu e suficient Cu ce a ajuns să se ocupe jucătoarea care a învins-o pe Halep în finala RG 2017: „Sunt uluită că face asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 16:15
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 16:40
  • Jelena Ostapenko (28 de ani, #23 WTA), campioană la Roland Garros 2017 în fața Simonei Halep, a decis să-și deschidă o afacere online în care vinde obiecte personale, la un preț accesibil.

Jucătoarea de tenis din Letonia are o avere estimată la 18.000.000 de euro, dar vrea să o sporească.

Jelena Ostapenko, afacere online cu obiecte personale

Recent, Ostapenko și-a deschis un cont secundar de Instagram, unde a decis să vândă haine, parfumuri, ba chiar și un aspirator sau cutii de depozitare, informează express.co.uk.

Pentru majoritatea obiectelor, prețul e de 5 euro.

Jessica Pegula: „Sunt uluită că face asta”

Jessica Pegula (31 de ani, #6 WTA), una dintre cele mai bogate sportive din lume, a vorbit despre decizia Jelenei Ostapenko.

„Trebuie să o felicităm pe Jelena Ostapenko. Vorbind despre valorificarea la maximum a carierei, ea vinde diverse produse pe Instagram. Trebuie să îi facem reclamă.

Așadar, am avut aici secțiunea Jelena's Marketplace, care este foarte amuzantă. Ea vinde diverse produse. Contul ei de Instagram este @j.o.clothes1997”, a declarat Jessica Pegula, citată de tennisworldusa.org.

Jessica Pegula (dreapta) și mama sa/ Foto: Instagram Jessica Pegula (dreapta) și mama sa/ Foto: Instagram
Jessica Pegula (dreapta) și mama sa/ Foto: Instagram

Ulterior, sportiva din SUA și-a continuat discursul și s-a declarat uluită, după ce Ostapenko a scos la vânzare un aspirator Dyson.

„Sunt pur și simplu uimită de faptul că ea face asta, dar, în același timp, cred că o și respect, pentru că fata doar încearcă să-și câștige banii și să-și mărească veniturile.

Puțin de ici, puțin de colo, știi? De ce nu? E chiar tare. Sincer, felicitări. Ne place foarte mult, continuă să-ți vinzi lucrurile. Abia așteptăm să vedem ce urmează să posteze. Aspiratorul Dyson este o achiziție superserioasă”, a concluzionat Pegula.

  • Jessica Pegula este una dintre cele mai bogate sportive din lume. Este fiica lui Terry Pegula, cel care are o avere estimată la 9,3 miliarde de dolari.
21,867,635 de dolari
a câștigat Jessica Pegula din tenis

tenis afacere jelena ostapenko jessica pegula
