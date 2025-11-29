Crețu s-a „sucit” cu Ngezana Mesajul postat de fundașul de la FCSB, după ce tot el a spus că sud-africanul „a dormit pe el” la Belgrad +24 foto
Crețu s-a „sucit" cu Ngezana Mesajul postat de fundașul de la FCSB, după ce tot el a spus că sud-africanul „a dormit pe el" la Belgrad

Ștefan Neda
Publicat: 29.11.2025, ora 18:23
Actualizat: 29.11.2025, ora 18:25
  • Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost foarte des în centrul atenției în acest sezon la FCSB, însă nu neapărat din motive pozitive.
  • Acum, colegul său din apărare, Valentin Crețu, a postat un mesaj de susținere pentru sud-african, deși tot el îl criticase foarte dur în fața galeriei, după înfrângerea de la Belgrad.

FCSB a bifat un nou eșec în ultima partidă jucată, scor 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad, iar Ngezana a fost autorul unor gafe foarte mari, inclusiv la golul marcat de sârbi.

Valentin Crețu, mesaj de susținere pentru Ngezana

După multiple acte de indisciplină în acest sezon, dar mai ales gafe comise în mai multe partide, staff-ul tehnic a decis să-l excludă pe Ngezana din primul „11” de la FCSB și așteaptă acum OK-ul patronului Gigi Becali.

Astfel, fundașul campioanei ar putea ajunge pe bancă chiar la meciul de duminică cu Farul Constanța.

După cele întâmplate, colegul său din linia defensivă, Vali Crețu, a venit cu mesaj de încurajare la adresa sud-africanului, în ciuda modului în care chiar el l-a contestat, în fața suporterilor, la finalul meciului de la Belgrad.

„Nu mor caii când vor câinii!”, a fost mesajul postat de Crețu, alături de o poză cu el și Ngezana, într-un story pe Instagram.

Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu Farul:

  • Târnovanu - Pantea, Graovac, Alhassan, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea

 Vali Crețu, dur la adresa lui Ngezana: „Doarme pe el”

În finalul partidei de joi de la Belgrad, jucătorii de la FCSB au fost trași la răspundere de galerie. Fanii s-au declarat nemulțumiți de prestațiile echipei din acest sezon, care au fost mult sub așteptările lor.

Într-un dialog cu Florin Tănase, liderul Peluzei Nord a spus: „Băi Tase! Faceți, băi, ceva! Nu e posibil! Mobilizați-vă! Nu se poate așa ceva, în 10 oameni?”.

În acel moment a intervenit Valentin Crețu, fundașul dreapta al campioanei României. Acesta le-a răspuns suporterilor, criticându-l dur pe Siyabonga Ngezana pentru numeroasele gafe din meciul de la Belgrad.

„Ce p*** mea să facem dacă ăla (n.r. - Ngezana) doarme pe el?”, le-a spus Crețu suporterilor.

FOTO. Steaua Roșie - FCSB 1-0, ultimul meci jucat de campioană

Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share