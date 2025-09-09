Revanșa lui Drăguș FOTO. „Dublă” de senzație, în doar 18 minute cu Cipru, în preliminariile CM 2026

CIPRU - ROMANIA. Denis Drăguș (26 de ani) a realizat „dubla” în decurs de doar 18 minute.

Cipru și România se întâlnesc la Nicosia, în etapa #5 din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

CIPRU - ROMÂNIA. Denis Drăguș, „dublă” de senzație, în doar 18 minute

Selecționata antrenată de Mircea Lucescu a început ca din tun partida. Denis Drăguș a avut nevoie de doar 90 de secunde pentru a deschide scorul.

Atacantul celor de la Eyupspor a profitat de o gafă în defensiva adversă, l-a driblat pe portarul Fabiano și a marcat cu poarta goala.

„Tricolorii” au continuat să preseze și au majorat diferența în minutul 18. Răzvan Marin l-a lansat pe același Drăguș pe partea stângă.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a accelerat, a pătruns în careu și a finalizat elegant, cu o „scăriță” peste portarul advers.

A fost prima „dublă” reușită de Drăguș la echipa națională, în 24 de selecții.

7 goluri a marcat Drăguș pentru naționala României în cele 24 de selecții

Ulterior, Cipru a reușit să reducă din diferență până la pauză. Loizou a marcat din alunecare, după o centrare excelentă a lui Kastanos.

Cipru - România, echipele de start

Cipru: Fabiano - Shikkis, Shelis, Laifis, Pileas - Kastanos, Kousoulos - Costi- Tzionis, Pittas, Loizou

Fabiano - Shikkis, Shelis, Laifis, Pileas - Kastanos, Kousoulos - Costi- Tzionis, Pittas, Loizou Rezerve: Mall, Michael, Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou

Mall, Michael, Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou Antrenor: Apostolos Mantzios

Apostolos Mantzios România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R.Marin, M.Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre

Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R.Marin, M.Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre Rezerve: Târnovanu, Sava, Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu

Târnovanu, Sava, Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu Antrenor: Mircea Lucescu

Mircea Lucescu Arbitru: Matej Jug (Slovenia). Asistenți: Matej Žunič, Manuel Vidali. VAR: Asmir Sagrković, AVAR: Alen Borošak

Matej Jug (Slovenia). Matej Žunič, Manuel Vidali. Asmir Sagrković, Alen Borošak Stadion: GSP, Nicosia

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport