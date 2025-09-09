Revanșa lui Drăguș FOTO. „Dublă” de senzație, în doar 18 minute cu Cipru, în preliminariile CM 2026

- CIPRU - ROMANIA. Denis Drăguș (26 de ani) a realizat „dubla” în decurs de doar 18 minute.
Cipru și România se întâlnesc la Nicosia, în etapa #5 din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
CIPRU - ROMÂNIA. Denis Drăguș, „dublă” de senzație, în doar 18 minute
Selecționata antrenată de Mircea Lucescu a început ca din tun partida. Denis Drăguș a avut nevoie de doar 90 de secunde pentru a deschide scorul.
Atacantul celor de la Eyupspor a profitat de o gafă în defensiva adversă, l-a driblat pe portarul Fabiano și a marcat cu poarta goala.
„Tricolorii” au continuat să preseze și au majorat diferența în minutul 18. Răzvan Marin l-a lansat pe același Drăguș pe partea stângă.
Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a accelerat, a pătruns în careu și a finalizat elegant, cu o „scăriță” peste portarul advers.
A fost prima „dublă” reușită de Drăguș la echipa națională, în 24 de selecții.
Ulterior, Cipru a reușit să reducă din diferență până la pauză. Loizou a marcat din alunecare, după o centrare excelentă a lui Kastanos.
Cipru - România, echipele de start
- Cipru: Fabiano - Shikkis, Shelis, Laifis, Pileas - Kastanos, Kousoulos - Costi- Tzionis, Pittas, Loizou
- Rezerve: Mall, Michael, Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou
- Antrenor: Apostolos Mantzios
- România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R.Marin, M.Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre
- Rezerve: Târnovanu, Sava, Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu
- Antrenor: Mircea Lucescu
- Arbitru: Matej Jug (Slovenia). Asistenți: Matej Žunič, Manuel Vidali. VAR: Asmir Sagrković, AVAR: Alen Borošak
- Stadion: GSP, Nicosia
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|4 (10-1)
|12
|2. Austria
|3 (7-1)
|9
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|4 (3-5)
|3
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0