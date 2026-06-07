„Sunt discuții pentru Drăguș” Unde ar putea ajunge atacantul naționalei României: „Club foarte serios, puternic”
Denis Drăguș FOTO: Sport Pictures
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„Sunt discuții pentru Drăguș” Unde ar putea ajunge atacantul naționalei României: „Club foarte serios, puternic”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 17:50
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 18:11
  • Denis Drăguș (26 de ani) ar urma să schimbe din nou echipa în această vară, după ce a fost împrumutat la Eyupspor și Gaziantep în stagiunea recent încheiată.
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Atacantul echipei naționale ar urma să joace tot în prima ligă din Turcia, dar nu este vorba de Trabzonspor, club care a plătit 1,7 milioane pentru transferul său de la Standard Liege, în vara anului 2024.

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Unde ar putea ajunge Denis Drăguș

Deși mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, Denis Drăguș ar putea ajunge la Konyaspor, așa cum a anunțat Marius Șumudică, fostul antrenor al atacantului.

Cei doi au o relație foarte apropiată, Drăguș fiind în cel mai bun moment al carierei sale sub comanda antrenorului român, la Gaziantep.

„Sunt ferm convins că sunt deja discuții și își va găsi echipă. Eu din câte știu, Konyaspor în momentul de față își dorește foarte mult să-l ia.

Este un club foarte serios, un club foarte ok din Anatoli, un club puternic și știu că își dorește foarte mult să-l ia. Denis are nevoie să joace.

Dacă Denis va înțelege că trebuie să-și facă treaba cum și-a făcut-o în momentul când a fost cu mine la Gaziantep și a avut cel mai bun sezon din cariera lui, marcând 15 goluri, și să aibă parte de un antrenor care să-l sprijine, este jucător de primele cinci campionate, deoarece are calități native”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Denis se pretează la un joc de forță, la un joc de presing, la agresivitate, la dorință, la plecare în spațiu, are finalizare. Ați văzut și ieri, are ambele picioare, stângul, dreptul. Este tehnic, adică poți să intri în combinații cu el. Este un jucător care, dacă din punct de vedere fizic este ok, va crește foarte mult și va ajunge în primele cinci campionate. Marius Șumudică

Marius Șumudică a vorbit și despre salariul lui Drăguș la Trabzonspor și a dezvăluit ce sumă încasează anual atacantul.

„Încă doi ani de zile. Are un contract, are un contract foarte mare. V-am spus, câștigă aproape 1.600.000 de euro pe an, ceea ce e foarte greu să-i plătească orice echipă în Europa în momentul de față, mai ales că vine după anul ăsta”, a mai spus Șumudică.

2 milioane de euro
este cota lui Dennis Drăguș, conform Transfermarkt

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