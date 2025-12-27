Explicații din interiorul FRF Ce s-a întâmplat cu Louis Munteanu: „Au fost multe greșeli! L-a afectat foarte mult situația”

Marius Niculae (44 de ani), membru al comisiei tehnice a FRF, crede că a identificat motivul crizei de formă a lui Louis Munteanu (23 de ani).

Fostul atacant al lui Sporting știe în ce campionat s-ar adapta cu brio vârful celor de la CFR Cluj.

După ce a fost golgheterul Ligii 1 în sezonul anterior, prestațiile lui Louis Munteanu din acest sezon au fost mult sub așteptări.

Atacantul celor de la CFR Cluj a marcat de doar 3 ori în actuala stagiune.

Marius Niculae a descoperit problema lui Louis Muntaenu: „Au fost mai multe greșeli”

Atacantul României de la EURO 2008 crede că zvonurile apărute, în vară, despre transferul lui Louis Munteanu și eșuarea tuturor negocierilor l-au afectat pe fostul golgheter.

„Eu cred că l-a afectat foarte mult situația, el se aștepta să plece, mai ales că aici a ieșit campion, a câștigat cam tot, golgheter, titlul de golgheter , chiar l-am felicitat că a dat mai multe goluri decât mine când am ieșit golgheter, chiar dacă din mai multe meciuri.

După un Campionat European bun, a dat și gol cu Spania, probabil se aștepta să plece. Era normal, din punctul meu de vedere, era vârsta propice să plece. La vârsta asta am plecat și eu, chiar după ce am ieșit golgheter”, a spus Marius Niculae, potrivit as.ro.

Louis Munteanu s-a antrenat individual la începutul acestui sezon, ratând debutul de campionat, motiv pentru care forma sa ar fi scăzut:

„ Au fost mai multe greșeli acolo, că nu s-a antrenat cu echipa o bună perioadă de timp, un lucru foarte rău pentru un jucător de mare performanță să nu se antreneze, sau să se antreneze singur.

Asta s-a văzut in evoluțiile lui, este un jucător de mare calitate, unul dintre preferații mei ca atacant. El știe lucrul ăsta, vorbim destul de des”, a declarat membrul comisiei tehnice a FRF, conform sursei citate.

„ L-aș vedea în Spania”

Fostul atacant l-a sfătuit pe Louis Munteanu să se concentreze pe evoluțiile sale de la CFR Cluj, până în momentul concretizării unui transfer:

„I-am zis eu, lucrurile importante se aranjează când va fi liniștit, să se gândească doar la fotbal. Când o echipă și-l dorește cu tot dinadinsul o să vină și o să dea suma corectă pentru transfer”.

Louis Munteanu continuă să fie în atenția cluburilor din Vestul Europei, iar Marius Niculae a numit campionatul în care crede că s-ar descurca cel mai bine: „L-aș vedea în campionatul Spaniei, mai ales că la EURO a și marcat contra lor” , a spus Marius Niculae.

Un câștigător al CCE l-a nominalizat pe Louis Munteanu drept atacantul anului în Liga 1

Câștigătorul Cupei Campionilor Europeni alături de Steaua în 1986, a analizat prestațiile jucătorilor din Liga 1.

Fostul mijlocaș a realizat un top cu cei mai buni atacanți din campionatul intern în anul 2025, iar în vârful listei se află Louis Munteanu.

„ L-aș numi pe primul loc pe Louis Munteanu, a fost golgheterul campionatului. Dar are acum un tur de campionat destul de modest.

21 de goluri a marcat Louis Munteanu, în toate cele 46 de meciuri în care a jucat în 2025

