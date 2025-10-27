GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Denisa Golgată. Colaj / GOLAZO.ro
Special

GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Cristian Munteanu
Publicat: 27.10.2025, ora 12:10
Actualizat: 27.10.2025, ora 15:47
  • Denisa Golgotă, 23 de ani, e declarat, la revenirea de la CM din Jakarta, că a depus o plângere la FRG pentru hărțuire fizică.
  • Denisa a obținut locul 7 în finala de la sol, după un an de la reînceperea antrenamentelor cu Corina Moroșan, a Campionatului Mondial recent încheiat.
  • Detalii despre cine a amenințat-o cu bătaia pe sportivă, precum și motivul pentru care a ocupat doar locul 7 în finala de la sol, aflați în rândurile următoare.

Scandal uriaș după întoarcerea lotului feminin de gimnastică din Indonezia, acolo unde, la Jakarta, s-au defășurat Campionatele Mondiale.

Nu rezultatele modeste obținute de sportivele Federației păstorite de Ioan Suciu, președintele FRG, sunt obiectul acestui scandal, ci declarațiile Denisei Golgotă.

GOLAZO a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă: „E un bully!”

Aceasta a dezvăluit că a depus, înainte de competiție, o plângere pentru hărțuire fizică împotriva unei persoane, dar aceasta a fost ignorată de Federație.

GOLAZO.ro a aflat împotriva cui a făcut Denisa plângerea, precum și alte amănunte din culisele competiției din Indonezia.

Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice Denisa Golgotă

Surse GOLAZO: „O colegă o amenință”

O persoană din anturajul Federației Române de Gimnastică ne-a declarat, sub protecția anonimatului, că problemele Denisei Golgotă au fost multiple de la revenirea ei la lotul de gimnastică feminină.

„Lumea din Federație știe de plângerea făcută de Denisa. are număr de înregistrare, are și rezoluție să se facă ceva și nu a primit niciun răspuns.

Absolut nimic. Nici măcar Comisia de Disciplină nu a băgat-o în seamă. Dar nu numai ea a depus o plângere. Și Anamaria Mihăescu a făcut același lucru”.

Ce spune Ioan Suciu, președintele Federației, despre demersul celor două gimnaste. „Nu știu ce plângere, o altă plângere. Am avut o discuție în federație acum ceva vreme.

Urma să se încheie campionatul mondial, i-am spus și Denisei, în urma căruia să facem o analiză foarte serioasă și cu privire la rezultate și la tot ce s-a întâmplat în acest proces de pregătire. Că lucrurile… sigur că n-au stat extraordinar”.

Ce am declarat la aeroport e doar o mică parte din lucrurile care se întâmplă. Cineva trebuia să le spună, pentru că poate se va schimba ceva. Denisa Golgotă, exclusiv pentru GOLAZO.ro

Surse GOLAZO.ro: „Sabrina Voinea e un bully”

Aceleași surse au divulgat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, și numele sportivei care le amenință pe Denisa Golgotă și Anamaria Mihăescu. Aceasta e Sabrina Voinea.

Sabrina a spus, în repetate rânduri, de față cu mai multă lume, că «o să-i tragă 100 de pumni în cap», că o «să-i dea pumni în gură până o desfigurează». Nu e un secret pentru cei din Federație. Denisa are personalitate, iar asta o deranjează pe Sabrina, așa cum o deranja și la Ana Maria Barbosu.

Nu cred că se mai pot antrena împreună, pentru că atmosfera e toxică. Una are voie să mănânce ceva, alta nu, mănâncă altceva.

Alta are voie la un anumit tip de medicamentație, cealaltă nu. Sabrina e un bully! Asta și pentru că mama ei (n.r. Camelia Voinea) o încurajează”, a mai spus sursa GOLAZO.ro.

Ce spune Ioan Suciu, președintele Federației. „Am vorbit cu Denisa puțin mai devreme. Efectiv, nu îmi dau seama de unde au apărut lucrurile astea pentru că, pur și simplu, noi ne-am întors de dimineață de la Mondiale.

Nu știu numele persoanei menționate în plângere. Urmează să investigăm și să vedem despre ce e vorba. Dar revin către dumneavoastră, sunt într-un alt apel telefonic”.

Bună seara. Sunt puțin ocupată acum. Mulțumesc pentru înțelegere! Camelia Voinea

Denisa Golgotă a concurat bolnavă

Surse GOLAZO.ro, aflate cu lotul feminin de gimnastică la Campionatul Mondial, ne-au dezvăluit și faptul că Denisa a suferit cumplit cu două zile înainte de finala de la sol.

„Organizatorii au dat mâncare mult condimentată pe parcursul concursului. Sigur, ei fiind asiatici... Iar pentru mulți români din delegație a fost prea mult.

Denisa a făcut o toxiinfecție alimentară și a avut vărsături, diaree, a fost groaznic.

Au fost avertizați de mai multe delegații, iar organizatorii au încercat să limiteze condimentele. Dar răul era deja făcut. Denisa a dormit puțin înainte de finală, slăbise 2 kilograme, deci nu avea cum să obțină mai mult”.

Întrebarea reporterului a venit firesc. Și Sabrina a fost tot bolnavă înainte de finalele?

„Sabrina a mâncat separat din câte am înțeles. Ea a avut alte fonduri, probabil din programul Țară, țară, vrem campioane (n.r. păstorit de Mariana Bitang) și de asta și-a permis să mănânce în altă parte.

Problema e că domnul Suciu nu s-a interesat o secundă de soarta Denisei, pentru că poate putea face ceva în acest sens. Iar când antrenorii le-au spus celor din Federație că îi trebuie tratament Denisei, pentru a se pune pe picioare, au replicat că nu se poate deconta!”.

gimnastica hartuire Ioan Suciu denisa golgota camelia voinea sabrina voinea
