Man continuă forma bună  Jucătorul naționalei a dat o nouă pasă de gol în Olanda » PSV și-a zdrobit adversarul 

Dennis Man (27 de ani) a reușit o nouă evoluție bună în Olanda, la PSV Eindhoven.

Atacantul echipei naționale a reușit o pasă de gol în cea mai recentă victorie a campioanei en-titre din „Țara Lalelelor”.

Dennis Man a reușit o pasă de gol în AZ Alkmaar - PSV

PSV Eindhoven s-a impus în mod clar, scor 5-1, în partida cu AZ Alkmaar din etapa #12 a campionatului olandez.

Atacantul naționalei a fost folosit încă din primul minut de către antrenorul Peter Bosz. Man i-a pasat decisiv lui Joey Veerman, în minutul 62, atunci când PSV a majorat scorul la 4-1.

Astfel, Dennis Man continuă evoluțiile bune în tricoul lui PSV, după ce a impresionat la ultimele partide.

8,5 milioane de euro a plătit PSV pentru transferul lui Man de la Parma

De la transferul său în Olanda, atacantul a reușit două goluri și patru pase decisive în campionat. Mai mult, el a marcat și două goluri în victoria cu Napoli, scor 6-2, atunci când a fost desemnat „omul meciului”.

În urma victoriei cu AZ Alkmaar, PSV a urcat provizoriu pe prima poziție a clasamentului, la 3 puncte distanță de Feyenoord, echipă care joacă în această seară.

