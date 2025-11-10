Veste mare de la FIFA Schimbare. Ce s-ar putea întâmpla cu România la tragerea la sorți pentru Mondial!

România ar putea beneficia de modificarea procedurii tragerii la sorți la CM 2026.

Ce intenționează să facă FIFA ar ajuta naționala noastră să scape de ultima urnă valorică, dacă se califică la Mondial.

Naționala încearcă să se califice la Campionatul Mondial după o lungă pauză.

Nu a mai jucat la turneul final din 1998, de la Generația de Aur. Ar reveni printre cele mai bune echipe ale lumii după 28 de ani.

Dacă învinge în cele două meciuri din martie și trece de baraj, va avea un avantaj înainte de CM (11 iunie - 19 iulie 2026).

FIFA nu mai trimite formațiile din play-off automat în urna a 4-a

Vestea bună e că FIFA plănuiește o schimbare care ne-ar ajuta la tragerea la sorți a grupelor competiției.

Forul de la Zurich nu intenționează să mai pună automat selecționatele care vin din play-off în ultima urnă valorică, a patra. Așa cum s-a întâmplat la alegerea grupelor pentru Mondialul precedent, Qatar 2022.

🚨 BREAKING!



💥 We have strong indication that FIFA will CHANGE the seeding principle for teams that will qualify for WC 2026 via Play-offs!



🔙 At WC 2022 in Qatar, all PO teams were automatically placed into Pot 4, regardless of their FIFA pts.



🆕 But for WC 2026, FIFA is… pic.twitter.com/tcRsk9DOwK — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 9, 2025

Cu excepția celor trei țări-gazdă, SUA, Canada și Mexic, toate celelalte 45 de echipe vor intra la tragere în funcție de coeficientul din clasamentul FIFA, potrivit analiștilor de la Football Meets Data.

România ar putea urca în urna a treia pentru Mondial

Aflată pe locul 47 acum în topul realizat de confederația internațională, România poate avansa dacă va câștiga următoarele partide.

5 decembrie 2025 este data la care va avea loc tragerea la sorți a grupelor CM 2026. Ceremonia se va desfășura la Kennedy Center, din Washington DC, capitala SUA

Și nu va mai rămâne în urna a 4-a. Punctele din ierarhia FIFA îi vor permite să avanseze în urna a treia.

Momentan, patru dintre naționalele care și-au asigurat participarea, Qatar, Uzbekistan, Arabia Saudită și Africa de Sud, sunt sub România în clasament.

Italia ar urca direct în prima urnă valorică. Pică Germania?

Cel mai mult ar profita Italia de această modificare a procedurii. Înainte, ar fi fost în ultima serie valorică.

După schimbare, squadra azzurra ar putea intra în prima, dacă se califică la Mondial! Ceea ce ar însemna că Germania riscă să cadă în cea de-a doua urnă.

