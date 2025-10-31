Man, recital la PSV VIDEO. Încă o prestație excelentă în Olanda: gol și pasă decisivă într-o repriză!
PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man (26 de ani) începe să se adapteze la fotbalul olandez. Foto: Imago
Man, recital la PSV VIDEO. Încă o prestație excelentă în Olanda: gol și pasă decisivă într-o repriză!

alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 23:36
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 05:12
  • PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man (26 de ani) începe să se adapteze la fotbalul olandez.
  • Internaționalul român a reușit un gol și un assist în victoria categorică obținută de PSV.

PSV Eindhoven a câștigat la scor meciul cu Fortuna Sittard, 5-2, într-o partidă în care Dennis Man a fost printre cei mai buni oameni ai campioanei Olandei.

Dennis Man, gol și assist pentru PSV

Atacantul român a deschis spectacolul în minutul 17, când a centrat perfect din flancul drept, iar Saibari a marcat cu capul din 6 metri. Același Saibari a majorat avantajul în minutul 28, înainte ca românul să își treacă și el numele pe lista marcatorilor.

În prelungirile primei reprize, Man a ridicat întreg stadionul în picioare după o acțiune absolut irezistibilă. A scăpat în banda dreaptă, a pătruns în careu, a ridiculizat 3 adversari și a trimis balonul în plasă cu un șut pe jos, lângă bară, din apropierea colțului careului mic.

@espnnl

Wat een 𝐡𝐞𝐞𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 solo van Dennis Man! 😍

♬ original sound - ESPN NL
2 goluri
și 3 pase decisive are Dennis Man în acest sezon de Eredivisie

PSV, lider autoritar în Eredivisie

În partea secundă, Lonwijk (68) și Sierhuis (89) au reușit să înscrie pentru oaspeți, însă Pepi (82) și mai apoi Til (90+6) au refăcut de fiecare dată ecartul de trei goluri stabilit în prima repriză.

Dennis Man a fost schimbat în minutul 77 cu Bajraktarevic, în aplauzele tribunei.

PSV este pe primul loc în acest moment, cu 3 puncte avans față de Feyenoord, care are însă un meci mai puțin disputat.

PSV Eindhoven eredivisie dennis man fortuna sittard
