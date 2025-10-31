S-a tăiat elanul Câți fani au asistat la Dinamo - CFR : moment special în memoria victimelor din „Colectiv” +41 foto
Dinamo, echipa de start pentru meciul cu CFR Cluj (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
S-a tăiat elanul Câți fani au asistat la Dinamo - CFR: moment special în memoria victimelor din „Colectiv”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 21:46
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 23:29
  • Dinamo a ales să dispute partida cu CFR Cluj pe Arena Națională, însă atmosfera din tribune nu a fost pe măsura așteptărilor.

8.741 de spectatori au venit să vadă confruntarea, o asistență modestă pentru cel mai mare stadion al țării, iar clubul din „Ștefan cel Mare” riscă să nu acopere costurile de organizare ale evenimentului.

Rezultatele modeste din ultimele meciuri pot explica parțial lipsa entuziasmului din tribune. Dinamo are o singură victorie în ultimele trei partide, cea din Cupa României cu CS Dinamo, în timp ce în campionat a pierdut cu Rapid, chiar pe Arena Națională, și a remizat cu FC Argeș, la Mioveni.

N-au uitat de „Colectiv”

Partida a fost precedată de un moment emoționant de reculegere, în memoria victimelor tragediei de la Colectiv, la împlinirea a zece ani de la acel eveniment care a marcat profund societatea românească.

În semn de respect, echipele nu au mai intrat pe melodiile tradiționale ale lui Dinamo, ci pe o piesă a trupei Goodbye to Gravity, formația care a concertat în acea seară fatidică din 2015.

De asemenea, Peluza Cătălin Hîldan a adus un omagiu special, afișând un banner puternic prin care a condamnat indiferența autorităților:

„De mâine s-ar întâmpla iar, ar fi același tablou / aceeași corupție, niciun spital nou”, s-a arătat pe pânza ce a apărut în mijlocul PCH.

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Iosif Popescu
Dinamo - CFR Cluj. Foto: Iosif Popescu

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
