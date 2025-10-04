Dennis Man (27 de ani) a marcat primul gol pentru PSV Eindhoven, în duelul contra celor de la PEC Zwolle, 4-0.

Românul a oferit și o pasă de gol în repriza secundă a partidei.

Internaționalul român a spart gheața, după ce a avut o prestație apreciată și în Liga Campionilor, împotriva celor de Bayer Leverkusen, 1-1.

VIDEO Dennis Man, primul gol pentru PSV Eindhoven

În minutul 40 al duelului de la Zwolle, De Graaf, portarul gazdelor, a pasat către MacNulty. Fundașul spaniol nu a fost atent și Joey Veerman a recuperat balonul printr-o alunecare.

Mingea a ricoșat către Dennis Man, care a preluat balonul, a șutat în colțul stâng al porții și a înscris.

Românul i-a întors favorul mijlocașului olandez, în minutul 60. Atunci, Saibari a pasat către Dennis Man, care a preluat balonul în careu.

„Tricolorul” a câștigat duelul fizic cu Floranus și a centrat, pe jos, către Joey Veerman. Acesta a șutat în forță și a înscris.

Dennis Man a primit nota 8.6 pentru evoluția din duelul contra celor de la PEC Zwolle, arată portalul SofaScore.

În urma acestui succes, PSV se află pe locul 2 în Eredivisie, la egalitate de puncte cu liderul Feyenoord: 19. Totuși, clubul din Rotterdam a disputat un meci mai puțin.

Echipa lui Dennis Man va întâlni pe Go Ahead Eagles, sâmbătă, 16 octombrie, în etapa #9 din Eredivisie.

Dennis Man, convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna octombrie

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0); MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10) , Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), , Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0); ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

