A spart gheața VIDEO Cum a înscris Dennis Man primul gol în tricoul lui PSV Eindhoven » A dat și o pasă decisivă
Dennis Man FOTO: IMAGO
A spart gheața VIDEO Cum a înscris Dennis Man primul gol în tricoul lui PSV Eindhoven » A dat și o pasă decisivă

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 23:48
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 23:52
  • Dennis Man (27 de ani) a marcat primul gol pentru PSV Eindhoven, în duelul contra celor de la PEC Zwolle, 4-0.
  • Românul a oferit și o pasă de gol în repriza secundă a partidei.

Internaționalul român a spart gheața, după ce a avut o prestație apreciată și în Liga Campionilor, împotriva celor de Bayer Leverkusen, 1-1.

VIDEO Dennis Man, primul gol pentru PSV Eindhoven

În minutul 40 al duelului de la Zwolle, De Graaf, portarul gazdelor, a pasat către MacNulty. Fundașul spaniol nu a fost atent și Joey Veerman a recuperat balonul printr-o alunecare.

Mingea a ricoșat către Dennis Man, care a preluat balonul, a șutat în colțul stâng al porții și a înscris.

Dennis Man a marcat primul gol la PSV. Capturi ESPN
Dennis Man a marcat primul gol la PSV. Capturi ESPN

Dennis Man a marcat primul gol la PSV. Capturi ESPN
Românul i-a întors favorul mijlocașului olandez, în minutul 60. Atunci, Saibari a pasat către Dennis Man, care a preluat balonul în careu.

„Tricolorul” a câștigat duelul fizic cu Floranus și a centrat, pe jos, către Joey Veerman. Acesta a șutat în forță și a înscris.

Dennis Man a primit nota 8.6 pentru evoluția din duelul contra celor de la PEC Zwolle, arată portalul SofaScore.

În urma acestui succes, PSV se află pe locul 2 în Eredivisie, la egalitate de puncte cu liderul Feyenoord: 19. Totuși, clubul din Rotterdam a disputat un meci mai puțin.

Echipa lui Dennis Man va întâlni pe Go Ahead Eagles, sâmbătă, 16 octombrie, în etapa #9 din Eredivisie.

Dennis Man, convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna octombrie

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);
  • MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);
  • ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
17:57
