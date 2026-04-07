Dennis Man (27 de ani) a câștigat duminică titlul în Olanda alături de PSV Eindhoven, iar marți a primit deja trofeul.

Cu 5 etape rămase de jucat în Eredivisie, PSV a pus mâna pe al treilea titlu consecutiv, după ce Feyenoord s-a încurcat de Volendam, scor 0-0.

Formația din Eindhoven s-a desprins la 17 puncte și, cu 5 etape până la finalul sezonului, nu mai poate fi ajunsă. Iar PSV a ales să primească trofeul la nici 48 de ore distanță!

Petrecerea a început încă de luni noapte, când jucătorii au sărbătorit în club. Marți a fost ziua dedicată fanilor.

Suporterii au fost chemați la stadion, unde au fost prezenți în jur de 20.000. Pe rând, vedetele lui PSV au intrat purtând tricoul cu numărul lui Dennis Man, 27, adică totalul de titluri câștigate de echipa din Eindhoven.

După ce au ridicat trofeul, jucătorii au plecat de la stadion într-un autocar descoperit și s-au plimbat pe străzile din Eindhoven, unde zeci de mii de suporteri au ieșit pentru a sărbători împreună.

Cu ochelari de soare și un zâmbet larg, Dennis Man a vorbit în autocar pentru site-ul clubului despre moment: „Mă simt minunat! N-am văzut așa ceva în viața mea! Pentru mine este primul titlu din carieră. Sunt foarte bucuros să fiu aici, să fac parte din această familie. Sezonul viitor vreau să reușim din nou. A venit multă lume alături de noi și ne bucurăm foarte tare pentru acest titlu. Este foarte important pentru acest oraș și pentru această echipă”.

Întrebat dacă se va dezlănțui alături de fani, atacantul român a început să râdă: „Nu, nu, nu sunt party animal, eu sunt un tip chill”.

Oprirea finală este în Stadhuisplein, piața în care PSV sărbătorește marile victorii alături de fani.

