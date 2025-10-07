Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei

Dennis Man, diferență foarte mare între convocarea din septembrie și cea de acum.

La începutul toamnei, era afectat psihic de nereușitele și criticile de la Eindhoven.

Astăzi, când e cel mai bun la PSV, jocul e la înălțime, la fel ca moralul său.

Când a venit la lot pentru „dubla” naționalei din septembrie, testul contra Canadei și meciul din Cipru, în preliminariile CM 2026, Dennis Man era într-un moment rău.

Man suferea psihic în septembrie. De nerecunoscut la națională

Jucase doar două meciuri la PSV Eindhoven, ambele în Eredivisie, de fiecare dată fiind înlocuit la pauză:

Debutul la 4-2 cu Groningen.

Eșecul în fața nou-promovatei Telstar (0-2).

Psihic, suferea, fără reușite pe teren și criticat dur de analiștii Țărilor de Jos.

Au urmat două partide neconvingătoare, printre cele mai slabe apariții printre „tricolori”.

0-3 cu Canada, pe Arena Națională.

2-2 la Nicosia, cu Cipru. Partidă în care gazdele au egalat după o minge pierdută de el la mijlocul terenului.

Man e total schimbat acum, după gol și assist la PSV: „Face bine tot”

Astăzi, Dennis Man e alt jucător, refăcut psihic, în ascensiune pe gazon.

De la cel schimbat după 45 de minute la cel mai bun om al lui PSV. Așa a fost în weekend, la 4-0 în deplasarea de la Zwolle.

Golul marcat de Man la 4-0 cu Zwolle Foto: Imago

Gol și assist. Prima reușită în Eredivisie, a doua pasă decisivă.

Site-ul Voetbal Primeur l-a inclus și în echipa etapei a campionatului olandez. Iar specialiștii batavi nu l-au mai criticat. Din contră.

Echipa etapei din Eredivisie. Cu Man extremă dreapta Foto: Voetbal Primeur

În timpul emisiunii „Dit was het Weekend”, „Acesta a fost weekendul”, fostul jucător Kenneth Perez, ex-Alkmaar, Ajax, PSV și Twente, a întors toate criticile din primele luni.

„Un fotbalist de mare calitate. A trebuit să aștepte puțin ocazia sa, pentru că Van Bommel juca pe stânga, iar Perisic pe dreapta.

În tot ce face, dovedește că e jucător de clasă mondială. Peste Eredivisie. Face bine tot”, l-a prezentat Perez.

Nu se teme să-și valorifice viteza în profunzime, în loc să atace mingea. Îmi plăcuse și înainte, în meciul de la Leverkusen. Un jucător cu adevărat excelent pentru PSV Kenneth Perez, fost fotbalist danez

