Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!”  » A fost ales în echipa etapei
Man, îmbrățișat de colegul Veerman după golul marcat la 4-0 cu Zwolle Foto: Imago
Nationala

Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 17:30
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 17:31
  • Dennis Man, diferență foarte mare între convocarea din septembrie și cea de acum.
  • La începutul toamnei, era afectat psihic de nereușitele și criticile de la Eindhoven.
  • Astăzi, când e cel mai bun la PSV, jocul e la înălțime, la fel ca moralul său. 

Când a venit la lot pentru „dubla” naționalei din septembrie, testul contra Canadei și meciul din Cipru, în preliminariile CM 2026, Dennis Man era într-un moment rău.

România ruptă! Schimbare majoră a naționalei față de Euro 2024. Mai mult de jumătate dintre titulari și peste 60% din lot au dispărut!
Citește și
România ruptă! Schimbare majoră a naționalei față de Euro 2024. Mai mult de jumătate dintre titulari și peste 60% din lot au dispărut!
Citește mai mult
România ruptă! Schimbare majoră a naționalei față de Euro 2024. Mai mult de jumătate dintre titulari și peste 60% din lot au dispărut!

Man suferea psihic în septembrie. De nerecunoscut la națională

Jucase doar două meciuri la PSV Eindhoven, ambele în Eredivisie, de fiecare dată fiind înlocuit la pauză:

  • Debutul la 4-2 cu Groningen.
  • Eșecul în fața nou-promovatei Telstar (0-2). 

Psihic, suferea, fără reușite pe teren și criticat dur de analiștii Țărilor de Jos.

Au urmat două partide neconvingătoare, printre cele mai slabe apariții printre „tricolori”.

  • 0-3 cu Canada, pe Arena Națională. 
  • 2-2 la Nicosia, cu Cipru. Partidă în care gazdele au egalat după o minge pierdută de el la mijlocul terenului. 

Man e total schimbat acum, după gol și assist la PSV: „Face bine tot”

Astăzi, Dennis Man e alt jucător, refăcut psihic, în ascensiune pe gazon.

De la cel schimbat după 45 de minute la cel mai bun om al lui PSV. Așa a fost în weekend, la 4-0 în deplasarea de la Zwolle.

Golul marcat de Man la 4-0 cu Zwolle Foto: Imago Golul marcat de Man la 4-0 cu Zwolle Foto: Imago
Golul marcat de Man la 4-0 cu Zwolle Foto: Imago
  • Gol și assist. Prima reușită în Eredivisie, a doua pasă decisivă. 

Site-ul Voetbal Primeur l-a inclus și în echipa etapei a campionatului olandez. Iar specialiștii batavi nu l-au mai criticat. Din contră.

Echipa etapei din Eredivisie. Cu Man extremă dreapta Foto: Voetbal Primeur Echipa etapei din Eredivisie. Cu Man extremă dreapta Foto: Voetbal Primeur
Echipa etapei din Eredivisie. Cu Man extremă dreapta Foto: Voetbal Primeur

În timpul emisiunii „Dit was het Weekend”, „Acesta a fost weekendul”, fostul jucător Kenneth Perez, ex-Alkmaar, Ajax, PSV și Twente, a întors toate criticile din primele luni.

„Un fotbalist de mare calitate. A trebuit să aștepte puțin ocazia sa, pentru că Van Bommel juca pe stânga, iar Perisic pe dreapta.

În tot ce face, dovedește că e jucător de clasă mondială. Peste Eredivisie. Face bine tot”, l-a prezentat Perez.

Nu se teme să-și valorifice viteza în profunzime, în loc să atace mingea. Îmi plăcuse și înainte, în meciul de la Leverkusen. Un jucător cu adevărat excelent pentru PSV Kenneth Perez, fost fotbalist danez

Citește și

„Puternic, agresiv și rapid” Lisav Eissat se prezintă fanilor „tricolori” + Mesaj entuziasmant la prima convocare pentru națională + ce cuvinte știe în română
Nationala
14:49
„Puternic, agresiv și rapid” Lisav Eissat se prezintă fanilor „tricolori” + Mesaj entuziasmant la prima convocare pentru națională + ce cuvinte știe în română
Citește mai mult
„Puternic, agresiv și rapid” Lisav Eissat se prezintă fanilor „tricolori” + Mesaj entuziasmant la prima convocare pentru națională + ce cuvinte știe în română
Pariul lui Lucescu Cine e surpriza pentru Austria » Deja pe lista FCSB + fiu de fotbalist, crescut în  spirit milităresc și cu rădăcini dacice
Nationala
12:14
Pariul lui Lucescu Cine e surpriza pentru Austria » Deja pe lista FCSB + fiu de fotbalist, crescut în spirit milităresc și cu rădăcini dacice
Citește mai mult
Pariul lui Lucescu Cine e surpriza pentru Austria » Deja pe lista FCSB + fiu de fotbalist, crescut în  spirit milităresc și cu rădăcini dacice

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
austria Echipa Nationala PSV Eindhoven romania eredivisie dennis man moldova
Știrile zilei din sport
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
Stranieri
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Citește mai mult
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Baschet
00:16
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Citește mai mult
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Nationala
07.10
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Citește mai mult
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Superliga
07.10
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Citește mai mult
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:35
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
22:00
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
23:20
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui Andrei Nicolescu: „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui  Andrei Nicolescu : „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Superliga
07.10
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Citește mai mult
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Superliga
07.10
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Citește mai mult
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Nationala
07.10
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Citește mai mult
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Formula 1
07.10
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Citește mai mult
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 28 rapid 17 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share