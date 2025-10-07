Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei

- Dennis Man, diferență foarte mare între convocarea din septembrie și cea de acum.
- La începutul toamnei, era afectat psihic de nereușitele și criticile de la Eindhoven.
- Astăzi, când e cel mai bun la PSV, jocul e la înălțime, la fel ca moralul său.
Când a venit la lot pentru „dubla” naționalei din septembrie, testul contra Canadei și meciul din Cipru, în preliminariile CM 2026, Dennis Man era într-un moment rău.
Man suferea psihic în septembrie. De nerecunoscut la națională
Jucase doar două meciuri la PSV Eindhoven, ambele în Eredivisie, de fiecare dată fiind înlocuit la pauză:
- Debutul la 4-2 cu Groningen.
- Eșecul în fața nou-promovatei Telstar (0-2).
Psihic, suferea, fără reușite pe teren și criticat dur de analiștii Țărilor de Jos.
Au urmat două partide neconvingătoare, printre cele mai slabe apariții printre „tricolori”.
- 0-3 cu Canada, pe Arena Națională.
- 2-2 la Nicosia, cu Cipru. Partidă în care gazdele au egalat după o minge pierdută de el la mijlocul terenului.
Man e total schimbat acum, după gol și assist la PSV: „Face bine tot”
Astăzi, Dennis Man e alt jucător, refăcut psihic, în ascensiune pe gazon.
De la cel schimbat după 45 de minute la cel mai bun om al lui PSV. Așa a fost în weekend, la 4-0 în deplasarea de la Zwolle.
- Gol și assist. Prima reușită în Eredivisie, a doua pasă decisivă.
Site-ul Voetbal Primeur l-a inclus și în echipa etapei a campionatului olandez. Iar specialiștii batavi nu l-au mai criticat. Din contră.
În timpul emisiunii „Dit was het Weekend”, „Acesta a fost weekendul”, fostul jucător Kenneth Perez, ex-Alkmaar, Ajax, PSV și Twente, a întors toate criticile din primele luni.
„Un fotbalist de mare calitate. A trebuit să aștepte puțin ocazia sa, pentru că Van Bommel juca pe stânga, iar Perisic pe dreapta.
În tot ce face, dovedește că e jucător de clasă mondială. Peste Eredivisie. Face bine tot”, l-a prezentat Perez.
Nu se teme să-și valorifice viteza în profunzime, în loc să atace mingea. Îmi plăcuse și înainte, în meciul de la Leverkusen. Un jucător cu adevărat excelent pentru PSV Kenneth Perez, fost fotbalist danez