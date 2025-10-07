„Puternic, agresiv și rapid” Lisav Eissat se prezintă fanilor „tricolori” + Mesaj entuziasmant la prima convocare pentru națională + ce cuvinte știe în română +8 foto
Lisav Eissat. Captură: Federația Română de Fotbal
Nationala

„Puternic, agresiv și rapid" Lisav Eissat se prezintă fanilor „tricolori" + Mesaj entuziasmant la prima convocare pentru națională + ce cuvinte știe în română

George Neagu
Publicat: 07.10.2025, ora 14:49
Actualizat: 07.10.2025, ora 14:52
  • Lisav Eissat (20 de ani) se prezintă ca fiind un fundaș foarte rapid și numește agresivitatea sa de pe teren ca punct forte.
  • Fundașul a vorbit despre atmosfera de la echipa națională, despre obiectivele sale și despre limba română pe care încă nu o vorbește, dar pe care promite ca o va studia.

Lisav Eissat a fost convocat în premieră la echipa națională a României. Mircea Lucescu a și spus că fundașul va juca în amicalul cu Moldova de joi.

Lisav Eissat, despre atmosfera de la națională: „Toată lumea m-a primit bine”

În cadrul unui interviu realizat de FRF TV, Eissat a fost întrebat cum e atmosfera de la echipa națională:

„Cred că această convocare este, pentru mine, șansa de a progresa în carieră. E o oportunitate. Pot învăța de la jucători experimentați. Am fost întâmpinat cu căldură. Și toată lumea m-a primit foarte bine. Și jucătorii m-au primit foarte bine și apreciez asta.

Am văzut interesul echipei naționalei pentru mine, domnul Lucescu și oamenii din Federație au vorbit cu mine și mi-au arătat cât de mult le place stilul meu de joc. E un lucru pe care-l respect foarte mult. Am decis să joc pentru România și sunt foarte fericit. Așteptam cu entuziasm convocarea.

Atmosfera este bună. Facilitățile sunt grozave. Așa cum am spus, pentru a te recupera, aici ai tot ce-ți trebuie. Și asta e foarte bine pentru mine”, a spus fundașul.

Mesajul pe care mi l-au transmis părinții mei e să fiu eu însumi Lisav Eissat

Lisav Eissat a precizat și care sunt punctele sale forte care pot ajuta România în meciurile din luna octombrie.

„Forța este un atu puternic al meu, dar și viteza. Ca fundaș, sunt foarte rapid. Și, desigur, agresivitatea pe care o aduc pe teren e ceva care cred că poate intimida adversarii, atacanții. Acesta este stilul de joc.

Ceea ce îmi place cel mai mult este să joc fotbal. Cred că aceasta este partea pe care o pot aduce și pot adăuga ceva echipei naționale a României”, a adăugat Eissat.

Lisav Eissat. Foto: Facebook și Instagram/@lisav_eissat

Lisav Eissat nu știe limba română: „Am adus un dicționar ca să învăț”

Jucătorul născut în Israel a spus că regretă că nu știe limba română, dar se va strădui să o învețe.

Din păcate, nu vorbesc limba română, dar o să învăț. Nu contează ce limbă vorbesc, pentru că pe teren există o singură limbă, a fotbalului, pe care o vorbește toată lumea.

Știu să zic «Ce faci». «Bine». Știu și câteva cuvinte urâte, dar nu vreau să le spun în fața camerei. Când bunica mea se supăra, le spunea. Da, dar o să învăț din dicționar, nu-ți face griji”.

Lisav Eissat a declarat și ce obiectiv are cu echipa națională a României: calificarea la Campionatul Mondial.

„Desigur, acesta este un vis. Fiecare copil, când vede Cupa Mondială, se uită și spune: «Wow, vreau să fiu acolo». Poate vom avea șansa să fim acolo.

Asta este ceva ce vreau să realizez în viață. Așa că aștept cu nerăbdare acest moment. Și sper că vom reuși, pentru că voi face tot posibilul să reușim”, a concluzionat Lisav Eissat.

Tatăl meu mă inspiră. Nu în sensul fotbalistic. Ci și prin ceea ce știe și a învățat de-a lungul vieții. Prin ceea ce a trăit în viața lui. El mă inspiră într-un mod diferit. Lisav Eissat

„Cristiano Ronaldo este o inspirație pentru mine”

Fundașul român a menționat și că îl admiră pe Cristiano Ronaldo:

„Pentru mine, Cristiano Ronaldo este cel mai bun. Așa cum am spus, sunt un muncitor. Muncesc fără oprire.

Am grijă de corpul meu, mănânc bine, mă antrenez bine. Așadar, Cristiano el este o inspirație pentru mine.

Cât despre jucătorul la care mă uit pentru a-mi îmbunătăți stilul, acela e Sergio Ramos. Învăț de la el cum să joc pe postul meu”.

Lisav Eissat are și un mesaj pentru pentru fanii români:

„În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor pentru că, de când am primit convocarea, foarte mulți m-au contactat și m-au primit foarte călduros.

Vreau ca fanii să vadă că sunt genul de jucător care va da totul pentru echipa națională. Sunt pregătit pentru această misiune”.

Meciurile României din luna octombrie:

  • România - Moldova (amical), joi, 9 octombrie, ora 21:00
  • România - Austria, duminică, 12 octombrie, ora 21:45, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

