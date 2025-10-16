Man a fost a 3-a opțiune la PSV Directorul financiar al clubului din Eindhoven spune cum s-a transferat „tricolorul” în Eredivisie

Dennis Man, 27 de ani, a semnat cu PSV numai după ce clubul olandez a eșuat în tratativele pentru alte două extreme, mult mai scumpe. Până la urmă, antrenorul Peter Bosz s-a bucurat de transferul făcut.

Dennis Man s-a transferat de la Parma la PSV Eindhoven în ultima lună de vară, pe 12 august.

Clubul olandez l-a cumpărat cu o sumă mai mică decât îi plătise Parma lui FCSB pentru „tricolor” la mutarea din 29 ianuarie 2021.

8,5 milioane de euro a achitat PSV pentru Man la începutul sezonului. FCSB l-a vândut cu 12,6 milioane la Parma

Și cota internaționalului a scăzut cu 7 milioane în mai puțin de un an, de la 17 milioane în decembrie 2024 la 10 milioane acum.

O scădere de care PSV a profitat.

PSV a vrut două extreme U20 înaintea lui Man. Ambele, prea scumpe

Într-un documentar realizat după cucerirea titlului în Țările de Jos, directorul financiar al roș-albilor a povestit cum au ajuns olandezii la Man.

Jaap van Baar a dezvăluit că liderii campioanei batave au vrut alte două extreme înaintea lui Dennis, potrivit Voetbal International.

Yan Diomande, în tricoul lui Leipzig, într-un meci cu Borussia Dortmund Foto: Imago

Primul pe listă a fost ivorianul Yan Diomande, 18 ani, de la Leganes. Considerat prea scump pe „Philips Stadion”, a fost achiziționat de RB Leipzig.

20 de milioane de euro a fost prețul pentru care Diomande s-a transferat în Bundesliga

Al doilea curtat, Sindre Walle Egeli, 19 ani, de la Nordsjaelland. Nici de el nu s-a putut apropia PSV.

Norvegianul a ajuns la Ipswich Town, în schimbul unei sume identice: 20 de milioane.

Man, singurul accesibil pentru PSV. Start complicat, continuare tot mai bună

Al treilea nume a fost Dennis Man. Nu la fel de tânăr, 27 de ani, însă cu un preț accesibil: doar 8,5 milioane.

Începutul său în Eredivisie, complicat. Totuși, aripa dreaptă și-a revenit, s-a adaptat la noul vestiar și stilul de joc al antrenorului Peter Bosz.

Man, la Leverkusen - Eindhoven 1-1, în Champions Foto: Imago

În ultimele trei meciuri, două în campionat, 2-1 cu Excelsior, 4-1 cu Zwolle, și altul în Ligă, 1-1 cu Leverkusen, Man a fost printre cei mai buni la Eindhoven. Bosz se bucură acum că l-a ales pe el.

3 goluri a influențat Dennis (o reușită-două assisturi) în șase meciuri la PSV (273 de minute)

