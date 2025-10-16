Răzvan Lucescu, 56 de ani, a fost foarte aproape de a deveni antrenorul unei forțe a Atenei, cu care antrenorul lui PAOK a avut două scandaluri sezonul trecut, fiind suspendat mai mult de două luni.

Duminică, Răzvan Lucescu are al doilea supermeci consecutiv în Grecia.

După 2-1 cu Olympiacos la Salonic, deplasare de foc la Atena, împotriva lui AEK. Principalul rival al antrenorului.

Lucescu e în război cu AEK

Sezonul trecut, antrenorul lui PAOK a fost suspendat de două ori din cauza conflictelor avute pe stadion cu jucătorii, oficialii și fanii lui AEK.

68 de zile a fost suspendarea cumulată dictată împotriva lui Răzvan Lucescu: 23 în toamna lui 2024, 45 la începutul lui 2025

Tehnicianul, 56 de ani, acuză și acum că „AEK a furat” titlul din 2018 după un final de stagiune vulcanic, jocul direct fiind întrerupt definitiv în prelungiri, după ce patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, a pătruns înarmat pe teren.

Kyriakos, despre Lucescu: „Când am aflat, m-am dus să-l găsesc”

Dar tocmai Răzvan a fost aproape de a semna cu AEK Atena în vara lui 2021, după perioada Al-Hilal.

Înainte de a se întoarce la PAOK, ajunsese la o înțelegere cu proprietarul galben-negrilor de la acea vreme, Dimitris Melissanidis.

Lucescu ar fi putut antrena pe „OPAP Arena”, la AEK Atena Foto: Imago

Kyriakos Kyriakos, fostul vicepreședinte al lui PAOK, spune acum, într-un interviu pentru podcastul elen „Galacticos”:

„Sunt mândru că am fost unul dintre principalele motive pentru care Lucescu nu a plecat la AEK.

Am crezut că fotbalul grec se va schimba”.

Când am aflat că avea acord cu AEK, nu am mai întrebat pe nimeni. Pur și simplu, m-am dus să-l găsesc pe Răzvan Kyriakos Kyriakos, ex-vicepreședinte PAOK

Duel al celor doi Răzvan. Marin s-a antrenat normal la AEK

Duminică, Răzvan Lucescu îl va înfrunta pe Răzvan Marin pe „OPAP Arena”.

Întors de la națională după scandalul accidentării și schimbul de replici dure cu Mircea Lucescu, mijlocașul s-a antrenat normal cu AEK miercuri.

