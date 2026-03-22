Șansă ratată   Dennis Man și PSV Eindhoven, eșec surprinzător! Puteau fi campioni dacă băteau

PSV Eindhoven, echipa la care joacă Dennis Man (27 de ani), a ratat șansa de a deveni campioană matematic, ca urmare a înfrângerii cu Telstar, scor 1-3.

Cu un avans considerabil după 28 de etape disputate, PSV Eindhoven mai are de așteptat până când va putea ridica trofeul de campioană.

Șansă ratată pentru Dennis Man și PSV.

O victorie cu Telstar le-ar fi adus celor de la PSV Eindhoven titlul de campioană a Olandei, după ce Feyenoord a remizat cu Ajax, scor 1-1.

Telstar, grupare care este amenințată cu retrogradarea, a luptat pentru o victorie împotriva lui PSV și a și obținut-o. Cu PSV în 10 jucători, după eliminarea lui Salah-Eddine din minutul 39, Brouwer a deschis scorul în minutul 45+3.

În repriza secundă, Kiliann Sildillia a restabilit egalitatea pe tabelă în minutul 47, dar Telstar a preluat din nou conducerea cu jumătate de oră înainte de final. Golul care a închis meciul a fost marcat de Tejan, în minutul 74.

Dennis Man a fost titular în partida cu Telstar, dar a fost schimbat la pauză. În locul său a intrat Couhaib Driouech.

Ce urmează pentru PSV Eindhoven

Cu un avans de 15 puncte față de gruparea de pe locul al doilea, Feyenoord, pentru PSV este doar o chestiune de timp până va putea ridica trofeul.

Gruparea alb-roșie mai are șase etape de disputat, cu Utrecht, Sparta Rotterdam, Zwolle, Ajax, Go Ahead Eagles și Twente.

În cazul în care va câștiga titlul, PSV ar lua al treilea titlu consecutiv, după trofeele din 2023/2024 și 2024/2025.

