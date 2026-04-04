Dennis Man, aproape campion VIDEO. PSV a câștigat un meci nebun,  cu 7 goluri » Cum poate cuceri titlul încă de duminică

Dennis Man (27 de ani) este aproape de a deveni campion în Țările de Jos, după ce PSV s-a impus în fața lui Utrecht, scor 4-3.

Cum poate câștiga PSV titlul încă de duminică, în rândurile de mai jos.

PSV pierduse precedentele două partide disputate în Eredivisie, însă a revenit bine după întreruperea cauzată de meciurile echipelor naționale și a câștigat un meci foarte spectaculos.

PSV, cu o mână pe trofeul de campioană după victoria cu Utrecht

Cu Dennis Man în primul „11”, gruparea din Eindhoven a avut parte de un început de coșmar. După doar 13 minute, Utrecht conducea cu 2-0, după golurile înscrise de Stepanov ('3) și Zechiel ('13).

Saibari a redus din diferență rapid ('21), după ce s-a distrat cu apărarea adversă și a marcat cu un șut la colțul lung. Tot marocanul a restabilit egalitatea la începutul reprizei secunde ('48).

Același Saibari a pasat decisiv la reușita lui Til, care a făcut 3-2 pentru PSV cu un șut din apropierea careului mic. În această fază a fost implicat și Dennis Man, acesta fiind cel care i-a pasat lui Saibari. Românul a părăsit terenul în minutul 74, locul său fiind luat de Bajraktarevic.

Finalul de meci a fost unul încins, deoarece Utrecht a egalat la trei în minutul 82, prin Karlsson.

Deși părea că meciul se îndreaptă spre un rezultat de egalitate, PSV a dat lovitura în cel de-al patrulea minut al prelungirilor. Driouech a înscris golul victoriei, iar PSV a acumulat 71 de puncte și este cu o mână pe trofeul de campioană.

VIDEO. Rezumatul partidei dintre PSV și Utrecht:

PSV poate deveni campioană duminică, dacă Feyenoord nu câștigă

PSV va câștiga titlul duminică, dacă rivala Feyenoord nu va reuși să câștige pe terenul lui Volendam, formație aflată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Feyenoord a adunat 53 de puncte din 28 de partide și mai poate doar să o egaleze pe PSV, însă primul criteriu de departajare în Eredivisie este golaverajul.

Gruparea din Eindhoven stă mult mai bine decât cea din Rotterdam la acest capitol: +42 vs. +21.

