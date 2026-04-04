Dennis Man, aproape campion VIDEO. PSV a câștigat un meci nebun, cu 7 goluri » Cum poate cuceri titlul încă de duminică
Dennis Man FOTO: IMAGO
Stranieri

Dennis Man, aproape campion VIDEO. PSV a câștigat un meci nebun, cu 7 goluri » Cum poate cuceri titlul încă de duminică

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 04.04.2026, ora 21:22
  • Dennis Man (27 de ani) este aproape de a deveni campion în Țările de Jos, după ce PSV s-a impus în fața lui Utrecht, scor 4-3.
  • Cum poate câștiga PSV titlul încă de duminică, în rândurile de mai jos.

PSV pierduse precedentele două partide disputate în Eredivisie, însă a revenit bine după întreruperea cauzată de meciurile echipelor naționale și a câștigat un meci foarte spectaculos.

PSV, cu o mână pe trofeul de campioană după victoria cu Utrecht

Cu Dennis Man în primul „11”, gruparea din Eindhoven a avut parte de un început de coșmar. După doar 13 minute, Utrecht conducea cu 2-0, după golurile înscrise de Stepanov ('3) și Zechiel ('13).

Saibari a redus din diferență rapid ('21), după ce s-a distrat cu apărarea adversă și a marcat cu un șut la colțul lung. Tot marocanul a restabilit egalitatea la începutul reprizei secunde ('48).

Același Saibari a pasat decisiv la reușita lui Til, care a făcut 3-2 pentru PSV cu un șut din apropierea careului mic. În această fază a fost implicat și Dennis Man, acesta fiind cel care i-a pasat lui Saibari. Românul a părăsit terenul în minutul 74, locul său fiind luat de Bajraktarevic.

Finalul de meci a fost unul încins, deoarece Utrecht a egalat la trei în minutul 82, prin Karlsson.

Deși părea că meciul se îndreaptă spre un rezultat de egalitate, PSV a dat lovitura în cel de-al patrulea minut al prelungirilor. Driouech a înscris golul victoriei, iar PSV a acumulat 71 de puncte și este cu o mână pe trofeul de campioană.

VIDEO. Rezumatul partidei dintre PSV și Utrecht:

PSV poate deveni campioană duminică, dacă Feyenoord nu câștigă

PSV va câștiga titlul duminică, dacă rivala Feyenoord nu va reuși să câștige pe terenul lui Volendam, formație aflată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Feyenoord a adunat 53 de puncte din 28 de partide și mai poate doar să o egaleze pe PSV, însă primul criteriu de departajare în Eredivisie este golaverajul.

Gruparea din Eindhoven stă mult mai bine decât cea din Rotterdam la acest capitol: +42 vs. +21.

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share